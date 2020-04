Crisis del coronavirus | Casado no apoyará a Sánchez si no hay "control democrático"

El líder del PP, Pablo Casado, ha indicado que apoyará una nueva prórroga del estado de alarma sólo si el Gobierno elimina las últimas restricciones económicas y ha adelantado que no lo hará si hay decretos "con medidas económicas nocivas para la recuperación futura".

"Apoyo para salvar vidas, sí, pero no para arruinar España", ha aseverado Casado en una entrevista en 'El Mundo', donde ha abogado por reabrir la economía de forma paulatina "en cuanto se pueda y hayamos acotado los contagios y evitado muertes".

A su juicio, habría que comenzar por los sectores en los que hay un riesgo de contagio menos alto y proceder a bajar impuestos y costes fijos para favorecer "la competitividad y la flexibilidad".

Casado ha vuelto a quejarse de que se entera de muchas medidas del Gobierno por la prensa y ha advertido al Ejecutivo de que si mantiene la opacidad, la postura del PP cambiará.

En este sentido, ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca todos los miércoles en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas y que permita las preguntas en directo de los medios de comunicación en sus ruedas de prensa.

"No se puede cerrar el Parlamento y no se puede coartar la libertad directa de preguntar de los medios de comunicación. Estado de alarma nacional no significa estado de silencio. Sánchez no quiere comparecer en sesión de control, pero luego sí que va a visitar fábricas", ha denunciado.

"Si sigue anulando el control democrático, no seguiremos apoyando el estado de alarma. (...) Tienen el Parlamento cerrado, a la oposición, ninguneada y a la prensa, acallada", ha insistido.

En cuanto a unos nuevos Pactos de la Moncloa, ha subrayado que se trata de "un señuelo que saca el Gobierno por las malas cifras de la pandemia, para hacer responsables a los demás de que no está siendo eficaz".

Casado ha asegurado que es el "principal defensor de que tiene que haber una estrategia compartida entre oposición, Gobierno, agentes sociales y sociedad civil para salir de esta crisis".