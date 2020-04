Crisis del coonavirus: Sanidad solo exigirá el uso de mascarillas si hay suficientes

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este domingo que el Gobierno "no exigirá nada que no se pueda cumplir", en relación con la posibilidad de que se recomiende u obligue a los ciudadanos a usar mascarilla cuando salgan a la calle para evitar la propagación del coronavirus.

Illa ha comentado que el Gobierno sigue estudiando la posibilidad de implementar la utilización de material de protección por parte de los ciudadanos, pero ha puntualizado que aún no se ha tomado un decisión en firme.

"Cuando la tengamos decidida en base al criterio de los expertos, la daremos a conocer", ha asegurado Illa en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Transportes, José Luis Ábalos, y Defensa, Margarita Robles.

No obstante, el titular de Sanidad ha dejado claro que el Gobierno "no va a exigir nada que no se pueda cumplir" y que si se acuerda una recomendación o una exigencia, "va a ser siempre contando con que hay capacidad para ejecutar esa medida".

Illa ya apuntó el pasado viernes la posibilidad de recomendar a la población el uso generalizado de mascarillas para evitar el contagio.

Según ha explicado este domingo, este criterio responde a que ha habido "un cambio de posición" por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la utilización de estos protectores.

Como ya aseguró este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Illa ha reiterado que el Ejecutivo está haciendo un seguimiento de los precios de las mascarillas, de los geles desinfectantes y de otros productos para evitar que "nadie se beneficie de una situación excepcional y dura".

Aunque ha admitido que hay que tener en cuenta "el desorden que está sufriendo el mercado", el titular de Sanidad ha advertido: "No vamos a permitir en ningún caso que nadie saque tajada de esta situación".

Illa se ha felicitado de que esta semana se haya logrado "regularizar" el suministro del material sanitario necesario, como equipos de protección individual (EPI), test de diagnóstico, respiradores y máquinas de ventilación mecánica.

También ha indicado que hasta la fecha, se han repartido a las comunidades autónomas más de 38 millones de piezas de material, de las que 28 millones son mascarillas, en función de la incidencia que la pandemia está teniendo en cada territorio.

El ministro ha informado además de que se han adquirido 1.534 respiradores que irán llegando en los próximos días, a los que se añadirán 2070 de distintas donaciones.