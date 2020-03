Muere el primer policía nacional por coronavirus

Un policía nacional que se encontraba en segunda actividad, con lo que no prestaba servicio activo, ha fallecido por coronavirus, en lo que supone la primera víctima mortal de la pandemia en este cuerpo policial.



El sindicato SUP ha informado en Twitter del fallecimiento de un agente, confirmado por fuentes policiales, que han precisado que la víctima no prestaba servicio desde hace tiempo.





Hoy tenemos que lamentar la muerte del primer #PoliciaNacional.

Nuestro #compañero ha sido víctima del #COVID19.

Una nueva muestra más de que somos colectivo de #AltoRiesgo

Un abrazo para la familia y los amigos.#DEP pic.twitter.com/LeUBLyRe5S — SUP (@Sup_Policia) March 27, 2020

Se trata deldel Estado que fallece por COVID-19, del que ya han enfermado 700 miembros de Policía y Guardia Civil.