Murcia pide parar todas las actividades no esenciales para hacer frente al coronavirus

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha firmado una orden, que será publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y que ha sido enviada al Gobierno de la Nación, para exigir que cesen todas las actividades que no sean esenciales para asegurar el abastecimiento de la ciudadanía.

López Miras, que ha comenzado su comparecencia acordándose de las familias de las dos víctimas mortales por coronavirus de la Región de Murcia, ha subrayado que tras hablar con el resto de presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez, "es el momento de actuar".

"Ya dije que no me iba a temblar el pulso para tomar medidas y no era una frase hecha. Las características de este virus hace que tengamos que tomar medidas más contundentes", en relación a esa nueva orden que entrará en vigor mañana.