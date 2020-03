Crisis del coronavirus: #YoMeQuedoEnCasa, la campaña que llama a la responsabilidad individual

El agravamiento de la crisis del coronavirus en España ha impulsado la campaña en las redes sociales #YoMeQuedoEnCasa lanzada antes en Italia para concienciar sobre la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades.



En el país transalpino, que ha adoptado drásticas medidas como el cierre de negocios y la restricción de movimientos, la iniciativa contó con el apoyo de rostros conocidos como los de Laura Pausini, Nek, Tiziano Ferro o Chiara Ferragni.



Ragazzi, non c'è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria. Per il bene vostro e delle persone a cui tenete, state a casa, non muovetevi se non strettamente necessario. La Protezione tra esseri Simili è ora di dimostrarla! #IoRestoACasa pic.twitter.com/zfqN4TB5iw — Laura Pausini (@LauraPausini) March 8, 2020

La pandemia del #Covid_19 requiere un consenso estatal por parte de todos los miembros implicados: profesionales médicos, responsables políticos y gestores de todo tipo. Además, se debe apelar a la responsabilidad ciudadana par evitar la expansión #YoMeQuedoEnCasa — OurDemokracy (@OurDemokracy) March 12, 2020

Por favor, seamos responsables e intentemos hacer lo posible por contener esta pandemia que tenemos encima y que no se convierta en un caos. En nuestras manos también está. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/mAolMPf9GO — Ana Bolena (@AnaBolena33) March 12, 2020

Seamos responsables!! Hagamos caso a las indicaciones de los que saben!! #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/o3fwKV64nk — Sergio Llull (@23Llull) March 12, 2020

Sé la cerilla que impida que el virus corra! #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/q7C6hFkKaS — Jorge Cremades (@JorgesCremades) March 12, 2020

Todo el año deseando quedarte en la cama en lugar de ir a trabajar y ahora que DEBERÍAS HACERLO te vas al bar a tomarte unas cañas.



No me seas merluzo y quédate en casa. No es tan difícil. Mira mi perra qué feliz está sin mover ni una sola pata en todo el día. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/I18oq3n2mf — Nekane Flisflisher. (@flisflisher) March 12, 2020

Estaría genial que si sois estudiantes y os han suspendido las clases, os quedéis en vuestra casita en vez de estar paseándoos por todos lados, algunos tenéis pocas luces. #YoMeQuedoEnCasa al menos hacedlo por todos los que no podemos, gracias. — María José Moya (@mariajosee_2) March 12, 2020

La idea era la de animar a los italianos a cumplir conen la lucha contra la propagación de la enfermedad"Muchos han recibido esta historia como unas vacaciones, pero no es así, debéis comprenderlo. Quedaos en casa, chicos, no os mováis si no es indispensable", pidió Laura Pausini desde Instagram.Ahora,, cuando el país ha asumido medidas similares y los gobiernos central y autonómico apelan igualmente a la responsabilidad de cada persona para frenar la expansión del virus.Rápidamente,En posts y tuits, las redes sociales han reflejado, destacando la importancia que tiene, no ya para uno mismo, sino para las personas que puedan resultar contagiadas en cadena como consecuencia de nuestros movimientos.