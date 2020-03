PSOE, PP y Vox frustran que el Congreso investige actividades de Juan Carlos I

PSOE, PP y Vox impidieron ayer en la Mesa del Congreso que la Cámara Baja investigue las actividades de Juan Carlos I. Los representantes de estos grupos en el órgano que rige la vida parlamentaria se ampararon en los informes de los letrados del Congreso, que reflejan los impedimentos constitucionales para llevar a cabo esa investigación, para rechazar las proposiones presentadas la semana pasada por Unidas Podemos, ERC, Compromís y otros grupos nacionalistas.

La semana pasada se supo que la Fiscalía de Suiza está investigando una presunta donación de 65 millones de euros en 2012 del rey emérito a la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, desde una cuenta del país helvético vinculada a una fundación panameña. A raíz de esta información, los grupos parlamentarios se organizaron para pedir que el Congreso indagara la posible corrupción del exjefe del Estado. Por un lado, el grupo plural (del que forman parte JxCat, Más País y Compromís, entre otros) y ERC solicitaron una comisión sobre las "presuntas ilegalidades cometidas" por Juan Carlos y para determinar, en su caso, las "consiguientes responsabilidades éticas y políticas". Por otro lado, el grupo confederal de Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y también ERC presentaron otro escrito para pedir otra comisión y acotaron la investigación a la relación diplomática entre Juan Carlos y Arabia Saudí. Ni una ni otra superó el filtro de la Mesa del Congreso, donde tienen asiento PSOE, PP, Podemos y Vox. Ese órgano que se encarga de ordenar el trabajo del Congreso decidió, apoyándose en el informe de los letrados que así se lo recomendaban, que había que rechazar la creación de cualquiera de las dos comisiones.

En ese documento de los juristas, los expertos se hacen eco de los informes que han ido redactando esta última década cada vez que algún grupo reclamaba una comisión sobre la jefatura del Estado por motivos de transparencia o sobre Juan Carlos. Según los expertos, no se puede investigar al Rey emérito por el artículo 56.3 de la Constitución, que señala que la figura del Rey es "inviolable" y "no está sujeta a responsabilidad", y el 65, que recoge que el monarca distribuye "libremente" los Presupuestos del Estado para el sostenimiento de su familia. Además, los letrados se hacen eco de las sentencias del Constitucional y en concreto de la de 2019, que anuló la comisión de investigación que el Parlament de Cataluña quería constituir sobre la jefatura del Estado. En el fallo se lee que "la no sujeción a responsabilidad" así como "la inviolabilidad" son "absolutas", "tienen efectos jurídicos permanentes, de modo que tales prerrogativas, no solo se extienden a los actos del Rey sino también a aquellos actos de Juan Carlos I que se proponen como objeto de la comisión de investigación".

"No se puede utilizar la inviolabilidad del Rey como una coartada para garantizar el privilegio y la opacidad de un exjefe de Estado que no tiene por qué ser tratado en asuntos tan graves de manera diferente a otro ciudadano del país". Son palabras del diputado de En Comú Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso. Según Gabriel Rufián (ERC), la opacidad "inaguantable" sobre la jefatura del Estado hará "caer" esta institución. Íñigo Errejón (Más País) separó este asunto del debate sobre si monarquía o república. Es sobre "los privilegios", denunció.