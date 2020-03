Ana Pastor,expresidenta del Congreso y exministra, positivo por coronavirus

La vicepresidenta segunda del Congreso, la 'popular' Ana Pastor, ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, según ha revelado ella misma a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que se encuentra "perfectamente bien". Este martes ya no acudió a la reunión de Mesa del Congreso ni de la Junta de Portavoces.



Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020

Quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones

Muchísimas gracias. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020

