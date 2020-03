La Rioja se une a Vitoria y a la Comunidad de Madrid y cierra sus colegios por el coronavirus

La consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado el cierre desde mañana, miércoles, de todos los centros educativos en esta comunidad, en todos los niveles, desde guarderías hasta la universidad, por la epidemia del coronavirus, lo que afectará a unos 70.000 alumnos, de los que 65.000 son de enseñanzas no universitarias.

El cierre se mantendrá hasta el próximo 25 de marzo, aunque se podría ampliar según evolucione la epidemia, han añadido la consejera y el portavoz del Gobierno riojano, Chus del Río, en una rueda informativa, en la que han detallado otras medidas extraordinarias en el ámbito urbano, laboral y de protección para colectivos específicos y de carácter general.

La medida del cierre sobre los centros educativos tiene un carácter preventivo ante la incidencia del coronavirus en La Rioja, donde se han confirmado 144 casos y, en las últimas horas, ha fallecido una mujer de edad avanzada con pluripatología previa, que estaba ingresada en el Hospital San Pedro de Logroño.

Alba ha señalado que se suspende toda la actividad docente presencial en todos los niveles educativos: Bachillerato, Educación Secundaria, Primaria e Infantil, Escuelas Infantiles (guarderías), Formación Profesional y otros y Universidad; así como todo el deporte escolar programado en las próximas fechas.

La Rioja, desde hoy se encuentra en una fase de contención reforzada, frente a la de contención de ayer, ha añadido la consejera tras la reunión del Consejo de Gobierno, a la que seguirá otra de la Mesa Interconsejerías por el Coronavirus, donde se podrán adoptar nuevas medidas.

También se ha acordado, entre las medidas relativas al ámbito urbano, el acceso restringido a las calles con mayor concentración de positivos en el foco de la ciudad riojana de Haro, que es donde se concentra entre el 90 % y el 95 % de los afectados; y, en el caso de Logroño, en la calle Huesca y en el barrio de La Estrella.

Se ha decidido suspender la venta ambulante y los mercadillos y elaborar un plan de contingencia para la asistencia en zonas de acceso restringido.

Alba, quien ha incidido en que esta situación es uno de los mayores retos de salud pública de la historia en La Rioja, ha transmitido un mensaje de tranquilidad porque no es grave a priori, dado que se sabe cómo controlarla si no hay una clínica complicada; y ha remarcado la importancia de la responsabilidad individual para que a toda la colectividad le vaya mejor.

También ha agradecido el esfuerzo "brutal" de todo el personal sanitario, que trabaja "incansablemente" para llegar a todo de manera profesional y ha ensalzado la labor de los cuerpos de seguridad del Estado, que colaboran de manera "impecable".

El Gobierno de La Rioja ha emitido diferentes recomendaciones en el ámbito laboral, como el teletrabajo siempre que sea posible; revisar y actualizar los planes de continuidad de la actividad laboral durante las emergencias, la flexibilidad horaria y plantear turnos escalonados para reducir las concentraciones de trabajadores y favorecer las reuniones por videoconferencia.

Otras medidas de protección para colectivos específicos son fomentar el cuidado domiciliario de los mayores; limitar las salidas del hogar o residencia a personas mayores que padecen enfermedades crónicas, pluripatológicos o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida.

Evitar lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, un metro y viajes que no sean necesarios, "apelando a la responsabilidad personal", son otras recomendaciones.

La Consejería de Salud ha confirmado 42 nuevos casos positivos por coronavirus en la comunidad, que se suma a los 102 verificados en los días previos, por lo que el total de positivos se sitúa en 144 casos, ha subrayado Del Río.

Ha detallado que el 95 % de esos 144 casos se encuentra en aislamiento domiciliario; se ha confirmado el fallecimiento de una mujer de edad avanzada con pluripatología previa en las últimas horas con COVID-19; se han descartado 296 casos sospechosos de coronavirus y el equipo sanitario de intervención a domicilio ha realizado un total de 449 actuaciones.

Alba ha recomendado no acudir a los centros sanitarios si no es imprescindible, se han diseñado planes de contingencia por si fuera necesario atender un pico de asistencia y ha recalcado que, de momento, no se ha decidido reprogramar intervenciones quirúrgicas.

Cierre de centros

Además, España ha tomado medidas en las zonas de "transmisión comunitaria alta", Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida (Álava), donde se cerrarán los centros educativos y se recomienda el teletrabajo.

Este cambio comporta medidas "de distanciamiento" en el ámbito educativo que suponen la suspensión durante 14 días de las clases en todos los centros, también de las actividades complementarias, en las tres zonas de transmisión alta, una medida que ya anunció el País Vasco este lunes (y que se hará efectiva a partir de este martes) y la Comunidad de Madrid, que comenzará el miércoles.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que son medidas que "implican una alteración de la actividad ordinaria", pero ha apelado a la comprensión porque son medidas que consideran necesarias, y que se toman en función del criterio de los expertos y de la evidencia científica. Además, Illa ha señalado que es aconsejable el teletrabajo siempre que sea posible, así como la flexibilización del horario laboral y los turnos escalonados.ç

Por su parte, Madrid ha decidido que los programas educativos sigan impartiéndose a distancia para que los alumnos, sobre todo de secundaria, bachillerato y universidades, no pierdan las clases, y para ello los docentes deberán seguir yendo a los centros educativos o realizarán teletrabajo.



Recomendaciones

El Ministerio y comunidades han acordado dirigir también una serie de recomendaciones a todo el territorio nacional, no solo en estas zonas, como son fomentar el cuidado domiciliario de los mayores y que las personas con enfermedades crónicas o con multipatologías limiten en la medida de lo posible salir de casa y su actividad social. En cualquier caso, el consejo es evitar lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.

También es aconsejable evitar viajes innecesarios e Illa ha vuelto a insistir en que las personas que inicien síntomas respiratorios o fiebre se queden en su domicilio y llamen a los servicios sanitarios, así como en la importancia de aquellas destinadas a la higiene personal que, aunque puedan parecer "banales, quizá sean lo más eficaz para prevenir el contagio".

Madrid desinfectará el transporte

El "cambio a peor" de la situación por el coronavirus, con más de 1.200 casos, ha llevado a la Comunidad de Madrid a tomar la decisión de desinfectar a diario los vehículos destinados al transporte regular de viajeros, según establece la Orden decretada este lunes por la Consejería de Sanidad para evitar la propagación del coronavirus. Según publica el Boletín Oficial de la Comunidad, en materia de transporte regular de viajeros se ha establecido realizar una desinfección diaria de todos los vehículos destinados al transporte de pasajeros.

Fuentes de la Consejería de Transportes han señalado que la medida se aplicará en todos los vehículos de transporte regular, como trenes, metro y autobuses, y en principio no en el transporte discrecional (como taxis o VTC).

Por otro lado, en el caso de la Comunidad de Madrid, entre sus medidas extraordinarias se encuentra la de posponer o suspender las actividades quirúrgicas programadas y las consultas externas o pruebas diagnósticas "no preferentes". En otras zonas, como en Cataluña, el coronavirus mantiene en cuarentena a más de 300 profesionales sanitarios de diferentes centros y hospitales.

Casos de Coronavirus en España

Por su parte, el presidente del Gobierno,, se ha puesto en contacto telefónico con varios líderes europeos, entre ellos, la canciller alemana,, y el primer ministro italiano,, para coordinarse frente al coronavirus, además de hablar con los líderes de los otros partidos políticos en España.

Este lunes, Sánchez, que ha presidido la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus, ha anunciado que el Ejecutivo pondrá en marcha "cuanto antes" un plan de choque contra el Covid-19, que se empezará a estudiar este martes en el Consejo de Ministros.