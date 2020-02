Los contagios activos por coronavirus suben a 39 en España

Los casos de coronavirus confirmados en España ascienden a 41, incluidos los dos que ya fueron dados de alta en La Gomera y Mallorca, entre ellos una enfermera del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) que se encuentra ingresada en Jaén y un médico sevillano.

Hasta el momento se han registrado 10 en la Comunidad Valenciana, 8 en Andalucía, 7 en Madrid, 6 en las Islas Canarias, 4 en Cataluña, 2 en Castilla y León, 2 en País Vasco, 1 en Baleares y 1 en Aragón.

De esta forma, en la Comunidad Valenciana se contabiliza una decena de casos tras confirmarse el último de ellos en Valencia, con un hombre que había acudido al Hospital Arnau de Vilanova de Valencia con síntomas compatibles con la enfermedad y que, pese a no haber viajado a zonas que tienen focos del virus, sí tiene relacióm con el periodista que se contagió en Milán.

El resto de afectados son casi todos en la provincia de Valencia, excepto el joven de Borriana que se contagió en un viaje a Milán y que permanece ingresado en el Hospital de la Plana de Vila-real. De los casos en Valencia, seis tienen relación con el periodista que se contagió durante su viaje, otro es un estudiante italiano que había estado en la "zona roja" del norte de Italia y la otra es una mujer ingresada en Sagunt que había viajado recientemente a Milán.

Además, la Consejería de Salud y Familias de Andalucía ha confirmado dos nuevos casos que elevan a ocho los positivos en la región. Se trata de una enfermera de Arjonilla (Jaén), de 25 años, que está relacionada con un infectado por coronavirus en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), al que atendió, y de un médico sevillano de 58 años que tuvo contacto con el primer paciente confirmado en Andalucía.

La enfermera de Arjonilla se encuentra actualmente ingresada en una habitación de aislamiento en el Hospital Alto Guadalquivir y evoluciona favorablemente. Por su parte, el médico encuentra en seguimiento activo en su domicilio con todas las garantías de seguridad y atención, tal y como dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad para estos casos.

Los casos de coronavirus en España

El resto de casos en Andalucía se registran en Almería, Marbella (Málaga) y Fuengirola (Málaga), todos ellos importados, por contacto con personas infectadas fuera de la región, sumándose así al paciente de 62 años ingresado desde el miércoles en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y que presenta una "buena evolución".



Nuevos casos en Madrid

La Comunidad de Madrid ha registrado otros dos nuevos casos, una mujer familiar del paciente de 77 años que permanece ingresado en la UCI del Hospital de Torrejón, y otra mujer que se encuentra ingresada en el citado centro hospitalario.

La primera de ellas, que también se considera un caso de contacto local, permanece en aislamiento en este mismo hospital con sintomatología leve, mientras que la segunda ingresada en Torrejón está en aislamiento en situación estable.

Además de estos dos nuevos casos, la Comunidad de Madrid registra los cinco anteriores, entre los que se encuentran los dos jóvenes (24 y 33 años) ingresados en Hospital Carlos III, con síntomas leves y evolución favorable.

A ellos se suma el anciano de 77 años en estado grave en la UCI del Hospital de Torrejón y el varón de 50 años también ingresado en este centro hospitalario en aislamiento en el Hospital de Torrejón en situación estable.

Por otro lado, está el otro caso confirmado este viernes, un hombre de 66 años que ingresó en la UCI del Hospital Universitario Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, y que hoy por la mañana ha sido trasladado al Hospital Carlos III. Su estado actualmente es grave.



Llega al norte

En las últimas horas también se han contabilizado los dos primeros positivos en el País Vasco, uno en Guipúzcoa y otro en Álava. Ambos pacientes han realizado un viaje en los últimos 15 días (Italia y Andalucia) y su estado de salud es bueno y permanecen aislados.

Cataluña ha registrado un nuevo caso que eleva a cuatro los positivos en la comunidad, correspondiente una mujer de 58 años que había estado en contacto con un caso positivo en Alemania.

La mujer, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), se encuentra en estado leve en el Hospital Clínic, en Barcelona. Había estado en contacto con un caso positivo en Alemania, desde donde se avisó al Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, que procedió a realizarle la prueba.

En Canarias, los cinco casos positivos por coronavirus registrados en Tenerife y La Gomera -cuatro turistas italianos y una trabajadora de la residencia de mayores de Valle Gran Rey- prosiguen con buen estado de salud, tres de ellos con síntomas leves y los otros dos asintomáticos. A ellos se suma el turista alemán que fue dado de alta.

En Castilla y León, los dos casos registrados corresponde a un varón joven de nacionalidad italiana que estudia en Segovia y un ingeniero iraní que se encontraba en una empresa del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid).

En Aragón, la Consejeria de Sanidad de Aragón ha confirmado también el positivo de una joven de 27 años que había viajado a Italia y que se encuentra ingresada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Finalmente, el caso de Baleares corresponde al turista británico que fue dado de alta en Mallorca recientemente.



"Habrá fallecidos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha reconocido que el escenario del coronavirus "está evolucionando muy rápidamente, fundamentalmente en Italia y en algunos otros países", por lo que ha señalado que hay "que mantener una evaluación de la situación constante" en España. En cualquier caso, ha asegurado que España se encuentra aún en el primer nivel, el de contención, teniendo en cuenta el nivel de nuevos casos diarios y la mayoritaria identificación del origen de los positivos.

"Ahora mismo tenemos que tener mucho cuidado, ser muy precavidos. En algunos casos, es preferible sobreactuar un poco antes que dejar que esto nos llegue a superar. Tenemos que ir con mucho cuidado y evaluar hora a hora cómo evoluciona la situación. Tras las investigaciones, valoraremos hacer modificaciones. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es planteando las necesidades de preparación para futuros escenarios. No estamos en el escenario dos ni en en el tres, esto puede evolucionar muy rápidamente, pero no tenemos evidencia", ha resaltado.

Así, ha insistido en que mientras se tengan controlados la mayoría del origen de los casos no se subirá de escenario de alerta. "Si no podemos identificarlo tenemos que empezar a plantear y estudiar con mucho cuidado la posibilidad de cambiar de escenario. Pero con la información que tenemos ahora, no sería el caso. A medida que tengamos más casos en que no identificamos el origen estamos más cerca de un nuevo escenario", ha argumentado, añadiendo que también influye que ninguno de los casos sin vínculo epidemiológico claro haya producido más contagios.

En este sentido, Simón ha avanzado que "obviamente" va a haber fallecidos en España por el coronavirus, pese a que "no es una enfermedad grave". "Si hay casos con factores de riesgo, es posible que alguno fallezca en nuestro país. Entra dentro de lo esperable", ha detallado, recordando que el Covid-19 "produce cierto nivel de letalidad".

El experto de Sanidad ha celebrado la evolución "muy favorable" en China, mientras que ha afirmado que las medidas de control en Corea del Sur "parecen 'a priori' las necesarias". En cambio, en Irán ha expresado "dudas" sobre el "número real de casos" que presentan. Ha puntualizado, en cualquier caso, que este país tiene "un intercambio con España menor que con el resto de países afectados, y más por su situación política actual".