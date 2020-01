El pulso al Supremo por el escaño de Torra pone a prueba la relación de ERC y JxC

El Parlament y el Tribunal Supremo continuarán hoy, lunes, su partida de ajedrez. El turno es para la cámara catalana después de que el alto tribunal moviera el peón y aceptara el argumentario de la Junta Electoral Central (JEC) dejando al president Torra sin escaño. El jefe del Govern se aferra a su acta y asegura que "no dará ni un paso atrás", es decir, pretende ejercer como diputado y votar, pese al ruido que preparan Cs y el PP. Incluso advierte de querellas por coacciones debido a las presiones a la Mesa.

Lo que no está tan claro es qué movimiento hará el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC). El informe de los letrados, previo al rechazo de las medidas cautelares solicitadas por Torra, le permitía computar el voto de Torra porque apunta que la JEC "no es competente" para despojarle de sus credenciales. En una reunión de los servicios jurídicos el viernes, se reafirmaron en lo dicho. El PSC aceptó lo acordado por los letrados, pero ahora se inclina por acatar la resolución del Supremo. Si el Parlament registra el voto de Torra, abrirá un nuevo frente judicial; si no lo hace, la batalla entre JxC y ERC puede ser definitiva con unas elecciones inminentes. Una opción que discuten los independentistas es que Torra no registre su voto, pero mantenga su escaño y la presidencia para no comprometer las votaciones de la Cámara catalana, entre ellas, la de los presupuestos de la Generalitat. De otro modo, las cuentas del Govern y los comunes podrían ser impugnadas, como el resto de votaciones.

Al conocerse la resolución del Tribunal Supremo el pasado jueves, fuentes de JxC mostraban en privado sus dudas respecto a Torrent. La desconfianza entre los socios del Govern es aguda y no perdonan que el republicano suspendiera la investidura del expresidente Puigdemont el 30 de enero de hace dos años. Los posconvergentes no las tienen todas consigo en que mantenga la posición en defensa de Torra -tal como aprobó la mayoría soberanista el día 4 en un pleno extraordinario- y temen que pueda ceder a las reiteradas advertencias de los tribunales y de la oposición.

Cs y PP ya publicitan un espectáculo de rechazo a Torra desde el momento en el que entre por la puerta del hemiciclo. Ambos partidos se dirigen a él como "expresidente" y avisan de que no dudarán en presentar querellas y denuncias por "usurpación de funciones", y por "desobediencia y prevaricación" en el caso de que Torrent le reconozca.

La Junta Electoral Provincial, por su parte, eleva la presión y pide que el Parlament diga ya quién es el sustituto de Torra para tramitar sus credenciales. La responsabilidad de este trámite recae en el secretario general del Parlament, Xavier Muro.

El orden del día no apacigua la tensión y la Mesa se reunirá antes del pleno, a las 12.30 horas, para encarar la situación de Torra. En la sesión de hoy se votarán los polémicos presupuestos del Parlament, unas cuentas que JxC trata de enmendar porque las avaló en la Mesa del Parlament junto a los votos de Cs y el PPC. ERC se abstuvo.

Las acusaciones cruzadas han sido constantes estos últimos días y los posconvergentes no ceden a las exigencias de Torrent, que pide una partida para acoger una cumbre europea de parlamentos adheridos a la Francofonía y otra para difundir los actos conmemorativos del 40.º aniversario del restablecimiento del Parlament, algo que JxC considera un "patrocinio personal". Ahora ya nadie garantiza su aprobación. Cs y PPC tratarán de exprimir la oportunidad mediática que ofrece el pleno monográfico sobre corrupción que se celebrará también hoy y en el que prevén vincular al procés con la trama del 3%.