Ábalos, sobre el veto parental de Vox: "Hay que asegurar la libertad de los hijos, no la de los padres"

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido que al 'pin parental' se le llame "veto parental" porque "no respeta la convivencia de los derechos de la infancia" y le ha advertido a la derecha que es "la libertad de los hijos la que hay que asegurar" y "no la de los padres".



"Es un veto de algunos padres respecto a la educación pública y no hay respeto a los derechos que nos hacen a todos iguales. No respeta el mandato constitucional ni la convivencia de los derechos de la infancia, no respeta el currículum de las escuelas y atenta contra un derecho sustancial, que es el de la igualdad porque la educación es de los pocos instrumentos que nos hace iguales y nos forma como iguales", ha explicado Ábalos en la clausura el Comité Regional de los socialistas murcianos.



Además, ha señalado que "lo peor" de este conflicto es "llevarlo a las escuelas" para "despreciar" el sistema de enseñanza y a los docentes. Según ha recalcado, el 'pin parental' "desprestigia y desacredita" a los profesores "restándoles autoridad, prestigio, capacidad y responsabilidad" ante los menores. "Yo soy padre y nunca se me ocurrió desacreditar a los docente ni decirles qué deben hacer ni cómo deben hacerlo", ha añadido.



Acusa a la derecha de querer "controlar" la educación

"Prejuicio, intolerancia y miedo"

La cultura de los valores, de los derechos, de la libertad y del respeto a la igual dignidad de todos los seres humanos es el mejor antídoto frente a lo que representa el "pin parental" que es prejuicio, intolerancia y miedo; miedo a que nuestros hijos/as piensen por sí mismos. — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) January 18, 2020

Según ha advertido el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la derecha quiere imponer el 'pin parental' porque "siempre" ha tratado de "controlar" la educación en España porque saben que a partir de ellaPor eso, se ha dirigido aly les ha asegurado que los padres tienen una "gran responsabilidad como progenitores", pero eso ". "La escuela enseña a ser libres y no es la libertad de los padres, es la libertad de los hijos la que hay que asegurar", ha puntualizado.El socialista también ha resaltado que el 'pin parental' que quiere imponer el Gobierno murciano va "más allá de enfrentar los valores de igualdad" y ha advertido a la derecha queni se inscriben en el Registro Mercantil ni en el de Propiedad", sino que "sólo se inscriben en el Registro Civil".A renglón seguido, Ábalos ha lamentado que el partido dese haya convertido en una formación "zombie" que se ha juntado con "la ultraderecha" para defender la desigualdad. Sin embargo, le ha advertido quey para hacer justicia social en este país".El socialista también ha arremetido contra la portavoz de Ciudadanos en el Congreso,, a la que acusa de convertir su partido en un "aventurismo irresponsable" para España al levantarse en la bancada de la Cámara Baja para"Espero que recapacite ya que no les ha servido el pasado que piensen en el futuro porque de seguir así ya sabemos dónde van a parar, a la nada. Así que rectifiquen porque sino no tienen futuro y si pensaron en el cambio alguna vez y en la democracia y libertad, que rectifiquen", ha insistido Ábalos.Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte,, ha asegurado este sábado que el veto parental -también llamado 'pin parental'- propuesto por"es prejuicio, intolerancia y miedo"."La cultura de los valores, de los derechos, de la libertad y del respeto a la igual dignidad de todos los seres humanos es el mejor antídoto frente a lo que representa el 'pin parental' que es prejuicio, intolerancia y miedo;", ha escrito el ministro socialista en su cuenta personal de Twitter.Rodríguez Uribes ha defendido que "enseñar en la escuela los mejores valores de la civilización que pasan por elo por la necesidad de convivir y de entendernos no es adoctrinar"."Es prepararles para la vida, formarlos como ciudadanos de una democracia que es plural y compleja", ha recalcado. Además, ha insistido en que, si bien las familias ayudan a formar a los niños en la ética privada,"Distinguir esto es fundamental", ha rematado.