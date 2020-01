El PSOE asegura que "no hay enfado" con Unidas Podemos por anunciar sus ministros

El secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que no hay "ningún enfado" con Unidas Podemos por hacerse públicos los nombres de sus ministros y ha añadido que "no pasa nada" por que Pedro Sánchez "se tome unos días" para anunciar la composición del Ejecutivo.

Asimismo, ha confiado en que el Gobierno va a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado "pronto" y, en este sentido, ha indicado que, en las conversaciones con otros partidos para la investidura, también se habló "de gobernabilidad", si bien ha precisado que las cuentas no están "atadas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Cerdán ha asegurado que la "voluntad" de su partido es que el nuevo gobierno "dure la legislatura completa" y ha opinado que "no pasa nada por tomarse unos días" para anunciar quiénes lo integrarán. "El presidente se tiene que tomar su tiempo, hablar con mucha gente", ha añadido.

El dirigente del PSOE ha asegurado que no hay "ningún enfado, ni mucho menos", por el hecho de que se hayan hecho públicos los nombres de ministros por parte de Unidas Podemos. En este sentido, ha apuntado que no considera que se haya producido "indiscreción" por parte de Pablo Iglesias, sino que "él ya tenía claro cuál era su equipo, lo ha dicho y no va más allá".

A su entender, se ha llegado a "un buen acuerdo" con Unidas Podemos tanto en el de coalición como en el del protocolo de funcionamiento para "poder trabajar el día a día". Según ha indicado, se está intentando "consolidar ese gobierno de coalición, hacerlo lo más fuerte posible, y cuando haya discrepancias poder gestionarlas". "Eso se hace en todos los acuerdos de partidos cuando hay que trabajar conjuntamente", ha señalado.

Cerdán ha confiado en que se puedan "sacar pronto" los Presupuestos Generales del Estado para que el Gobierno pueda empezar a trabajar en "una agenda social importante", con cambios en las políticas que realizó el PP durante la crisis y que "cargó contra los que menos tenían".

Según ha explicado, durante las conversaciones con los distintos partidos para pedir apoyo a la investidura, se ha hablado también "de gobernabilidad", lo que "pasa" por la aprobación de presupuestos, y de la necesidad de poner fin a un periodo de "inestabilidad" política. En todo caso, ha precisado que los presupuestos no están "atados".



No habrá un cambio de régimen

En materia territorial, ha afirmado que se pretende "ir trabajando con todas las comunidades autónomas" porque hay un déficit presupuestario y de financiación "en casi todas". Cerdán ha defendido que el estado de las autonomías "nos ha traído bienestar", aunque hagan falta "ajustes", y ha asegurado que "un cambio de régimen evidentemente no" va a haber.

Además, ha aludido a la mesa de diálogo pactada con ERC para "intentar solucionar un problema que tenemos hoy en España como es el de Cataluña". "Las soluciones para poder arreglar cualquier problema, tiene que ser dialogando, sentándose en una mesa para dialogar", ha defendido.

"A partir de ahí, vamos a ver qué sale de esa mesa. Nuestra voluntad es que esa crispación, esos problemas de convivencia, esos problemas políticos que existen hoy en Cataluña podamos ir resolviéndolos", ha agregado.



"Que se relaje la derecha"

El dirigente socialista ha lamentado que, "cuando la derecha no gobierna, nos acusa de todo", y ha asegurado que no le "asustan" ni ya "sorprenden" las movilizaciones contra el Gobierno que se han anunciado, porque "es tradición".

"Lo vivió desde Felipe González a Zapatero. Cuando la derecha no gobierna, viene el apocalipsis según ellos. Lo que ha venido siempre han sido más avances sociales para los ciudadanos", ha apuntado.

Por ello, ha insistido en que "la derecha tiene que relajarse" y ha pedido que "entiendan la democracia de una vez, 40 años después todavía no entienden lo que es la democracia algunos de ellos". Según ha indicado, "flaco favor hacen a la convivencia en nuestro país con la soflamas y discursos que llevan".