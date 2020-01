Malestar en Podemos por la cuarta vicepresidencia

Pablo Iglesias se veía ya como uno de los tres vicepresidentes que tendría el próximo Gobierno de coalición, del que por el momento se conoce la mayoría de su composición. Sin embargo, la noticia de que habrá una vicepresidencia más de las esperadas y que irá a parar a manos de Teresa Ribera ha generado cierto malestar en la formación morada que se estaraba por sorpresa.



Pese a que en Unidas Podemos se ha establecido un silencio absoluto sobre este asunto, es cierto que el nombramiento de Ribera no ha gustado, ni por el fondo, ni por las formas. El hecho de que durante las negociaciones, que han durado casi dos meses, no se haya puesto nunca encima de la mesa la posibilidad de que fueran cuatro las vicepresidencias y que ahora se anuncio una nueva dedicada a Transición Ecológica y Reto Demográfico es algo que ha disgustado al secretario general de Podemos.



A esto, se suma que la imagen de Iglesias quedará diluída en el futuro Ejecutivo ya que las competencias de Iglesias sobre la Agenda 2030 -objetivos internacionales muy centrados en el cambio climático- chocan con las responsabilidades de Ribera en Transición Ecológica.



Además, Calvo y Calviño también tendrá áreas muy relevantes. La primera tendrá en sus manos las competencias de Memoria Histórica -muy deseadas por los morados-, y la segunda estará a los mandos de la política económica del país. En este escenario, Iglesias deberá buscar la forma de destacar.



No obstante, desde la formación de Iglesias ha sido el diputado Juantxo López Uralde el encargado de dar la visión oficial del partido al deser mucha suerte a Ribera. En un mensaje en Twitter ha asegurado que "la lucha contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad es una prioridad que bien merece una vicepresidencia". "Su éxito en esta batalla, será el de todos", concluye.





Deseo todo el éxito a @Teresaribera para esta legislatura. La lucha contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad es una prioridad que bien merece una vicepresidencia. Su éxito en esta batalla, será el de todos. https://t.co/2WwAfu0bmq — Juan López de Uralde (@juralde) 9 de enero de 2020