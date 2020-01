Fiscalía y Mossos investigan la retirada de la bandera española de la Generalitat

La Fiscalía y los Mossos d'Esquadra investigan la retirada de la bandera española del Palau de la Generalitat durante 17 minutos el pasado viernes, en una acción reivindicada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) tras una convocatoria en apoyo al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Fuentes de la investigación citadas por Efe aseguran que por el momento no hay ninguna persona investigada por arriar la bandera española del edificio del Palau de la Generalitat, que fue repuesta a los 17 minutos.

Los Mossos remitieron a la Fiscalía Superior de Cataluña un informe sobre esta incidencia, ante lo que el Fiscal Superior, Francisco Bañeres, decidió abrir diligencias de investigación. Según las fuentes, la policía catalana está llevando a cabo varias diligencias para determinar quién arrió la bandera española del Palau de la Generalitat. En su informe inicial, y a falta de más detalles que se puedan obtener con las diligencias en marcha, los Mossos d'Esquadra sostienen que la retirada de la bandera española no recibió el consentimiento de los responsables del Palau de la Generalitat.

La ANC se atribuyó la acción, en el marco de una concentración de apoyo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, horas después de que la Junta Electoral Central (JEC) ordenara que se le retirara el acta de diputado tras su condena, que aún no es firme, a un año y medio de inhabilitación por no retirar a tiempo los lazos amarillos en período electoral. Con unas dos mil personas en la plaza de Sant Jaume, la bandera española fue arriada e a las 21.07 horas, si bien fue respuesta a las 21.24 horas, por lo que no ondeó en el edificio de la Generalitat durante 17 minutos.

Paralelamente, miembros de la ANC volvieron a colgar en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta de apoyo a los políticos presos, por la que el presidente Quim Torra ha sido inhabilitado.

Torra, que había convocado de urgencia una reunión del Govern, salió del Palau de la Generalitat para entregar a la líder de la ANC, Elisenda Paluzie, la pancarta a favor de los "presos políticos" y "exiliados" que no retiró en el plazo establecido por la JEC en la campaña de las generales de abril pasado, lo que le valió una condena a un año y medio de inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró que el ejecutivo catalán está "preocupado" por la retirada de la bandera española de la Generalitat . "Estamos preocupados y por eso se ha abierto esta investigación por parte de los Mossos d'Esquadra para aclarar estos hechos. Obviamente nos ha preocupado y no es normal que pueda entrar gente al Palau y acceder hasta la bandera", reconoció Budó ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lérida, Xavier Palau, exigió al alcalde de la ciudad, Miquel Pueyo, que abra una investigación para identificar a los tres encapuchados que el viernes descolgaron la bandera española del balcón del consistorio, por entender que no pudieron hacerlo sin colaboración interna.