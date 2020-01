Feijóo, a Sánchez sobre el cambio en Galicia: "Se equivoca, confío mucho en los gallegos"

"Probablemente el señor Sánchez se equivoque y no haya esa posibilidad",aseguró ayer el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre el deseo expresado el sábado por el líder del PSOE en el debate de investidura de que el cambio político se extienda a Galicia en las elecciones de este año. Feijóo dijo que confía "mucho en los gallegos" y así espera que el PPdeG repita mayoría absoluta. Por ello, da por hecho que no se cumplirá la previsión de Sánchez, quien ayer volvió a manifestarla cuando recibió la felicitación del que será cabeza de cartel del PSdeG a la Xunta, Gonzalo Caballero.

Feijóo felicitó, en declaraciones a los periodisas, a Sánchez por su investidura, pero añadió: "Por el bien de todos, le deseo más acierto que en la elección de sus socios". En un tuit posterior, afirmó: "Seremos exigentes pero leales a España y al interés general".

Feijóo volvió a cargar ayer contra el acuerdo de investidura de PSOE y BNG, que, entre otros compromisos, incluye la rebaja de peajes en la AP-9. Para el líder del PPdeG, este acuerdo evidencia que "vale todo" para "apuntalar un gobierno" que, a su modo de ver, "no tiene a Galicia dentro de sus prioridades".

"He leído con mucho interés ese documento que firmaron los nacionalistas gallegos y los socialistas. Lo he leído porque no podía creer que no se concretase como primer objetivo el pagar lo que se debe a la comunidad autónoma", explicó, en alusión los 370 millones de euros que el Gobierno central le debe a Galicia del 2019.

Visión diametralmente opuesta la ofreció ayer el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien mantiene que la elección de Pedro Sánchez como presidente "contribuirá a abrir una nueva etapa de progreso en Galicia".

El líder de los socialistas gallegos sostiene que el nuevo gobierno tiene en su agenda "los problemas y las necesidades de la ciudadanía y de las familias", así como los "asuntos específicos de Galicia", y ahí alude a las rebajas de peajes en la AP-9 y su compromiso con paliar los efectos de la crisis en la industria electrointensiva, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, valoró la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno como "la mejor noticia" para la ciudad, puesto que el socialista "va a decir que sí a todo" lo que el regidor reclama.

El alcalde volvió a proclamar que Pedro Sánchez ha hecho más por Vigo "que todos los presidentes de la democracia juntos" y ha reactivado los proyectos que el PP había "paralizado", como la estación del AVE, la alta velocidad ferroviaria hacia Madrid o la nueva autovía Vigo-O Porriño.

Frente a esa "cooperación total", Abel Caballero contrapuso "el boicot activo de Feijóo contra Vigo", e insistió en que "la garantía de las obras en la ciudad se llama Pedro Sánchez".

El Grupo parlamentario Común da Esquerda, integrado por Podemos, EU y Anova, apuesta porque el acuerdo de gobierno en España "marque el rumbo" para "despedir" a Feijóo de la Xunta. "Este acuerdo fue el que pidió la ciudadanía en las urnas, una demanda democrática", manifestó Luca Chao, quien censuró que las derechas "intentasen boicotear la formación de gobierno".

El secretario de Organización de Ciudadanos Galicia, Laureano Bermejo, tildó de "gobierno de pesadilla" al futuro Ejecutivo y lamentó que empieza una "nueva etapa de concesiones a los nacionalistas".