Doce fijos en la quiniela de un Gobierno que no se conocerá hasta la próxima semana

Pedro Sánchez, que quiso correr para investirse cuanto antes, no presidirá finalmente este viernes la reunión fundacional de su nuevo Consejo de Ministros, el primero de coalición desde la II República. Al presidente electo todavía le quedan "cosas por cerrar" en el farragoso encaje de piezas de su gabinete, cuya composición no será oficial hasta la próxima semana, contradiciendo así lo que fuentes socialistas habían anunciado previamente. Lo que sí permanece en la agenda de hoy del jefe del Ejecutivo es la visita a Zarzuela para prometer su cargo ante el Rey Felipe VI a las once de esta mañana.

Las mismas fuentes restan importancia a la circunstancia de que Unidas Podemos haya hecho públicos hace unos días los nombres de los cinco ministros que aportará al Gobierno, y que haya anunciado ya hasta algunos de los que ocuparán los segundos niveles en la estructura de sus departamentos. Además de saberse que el militar ourensano Julio Rodríguez, el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero, será nombrado -después de dos intentos fallidos de acceder al Congreso en las listas electorales de la formación morada- jefe de gabinete de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, la hasta ahora portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Ione Belarra, se perfila como secretaria de Estado en este mismo departamento, idéntico rango al que ocupará Ignacio Álvarez, responsable de Economía en la formación morada.

En la parte socialista del Gobierno hay más dudas. Fuentes del PSOE suman a los cinco ministros de Podemos la prácticamente segura continuidad de siete miembros del gabinete saliente. La vicepresidenta Carmen Calvo seguirá ocupándose de los asuntos de mayor calado político y está garantizado el ascenso a ese mismo rango de Nadia Calviño -en el área económica- para tranquilizar a las instituciones europeas, que exigen ortodoxia financiera. Por debajo, también se da por segura la presencia de María Jesús Montero (Hacienda y aspirante a portavoz), José Luis Ábalos (Fomento), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).

Los dudosos

La hasta ahora ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, no tiene asegurada su continuidad al frente de Sanidad, un ministerio amputado en sus competencias por las cesiones de Consumo y Bienestar Social a Unidas Podemos. Las mismas dudas se ciernen sobre el futuro de otros siete ministros actuales: Dolores Delgado (Justicia), Isabel Celaá (Educación), Magdalena Valerio (Trabajo), Reyes Maroto (Industria), Luis Planas (Agricultura), José Guirao (Cultura) y Pedro Duque (Ciencia). El Presidente también debe buscar sustituto para Josep Borrell en Exteriores y para Meritxell Batet en Administraciones Públicas, cartera en la que se da como muy probable la presencia de un catalán que cubra la cuota del PSC y de esa autonomía que nunca ha estado ausente de un Consejo de Ministros. Asimismo, Sánchez debe adjudicar la nueva cartera de despoblación que anunció en campaña electoral.