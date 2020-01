Bassa (ERC): "Me importa un comino la gobernabilidad de España"

"Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España". La diputada de ERC Montserrat Bassa dejó constancia ayer en estos términos de la forzada abstención de su grupo, sin la que la investidura de Sánchez no habría prosperado.

Bassa, hermana de Dolors Bassa, la exconsejera de Puigdemont condenada a trece años de cárcel, igualó al PSOE con los "verdugos" del independentismo y mostró su inclinación hacia el "no" al candidato.

Bassa fue clara al manifestar que "personalmente habría votado no" a la investidura Sánchez. La abstención es solo una esperanza en el "diálogo para construir una República catalana desde la cordialidad con España" también y por la "empatía" que recomiendan sus compañeros presos.

Oriol Junqueras, el líder de la formación, fue el principal defensor de la abstención, en contra de quienes apostaban por el rechazo a Sánchez. Junqueras considera que el independentismo quedaría más expuesto ante la posibilidad de que unas terceras elecciones llevaran al poder al PP con el apoyo de Vox.

"Verdugos"

Para Bassa los socialistas son también "verdugos", y "no solo los jueces", que además actúan como "cómplices de la gran mentira" sobre la violencia en Cataluña. "Ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi Gobierno en la cárcel y en el exilio? Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España", afirmó Bassa entre gritos de protesta de representantes del PP y Vox.

La diputada de ERC reclamó "la libertad inmediata" de Junqueras y la "nulidad de la sentencia". Bassa recordó emocionada la situación de su hermana, entre reproches a quienes con su encarcelamiento le robaron un "trozo de vida" a ella y a su familia. Se dirigió a Sánchez como "una familiar de una presa política catalana" y le recriminó que si "están en la cárcel es porque ustedes quieren que estén allí".

Tras su intervención, Monserrat Bassa se fundió en un abrazo con Gabriel Rufián, quien le cedió su papel de portavoz en el Congreso para dejar constancia de la resistencia interna de ERC a permitir que Pedro Sánchez fuera investido presidente.