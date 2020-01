PSOE, Podemos y Teruel Existe denuncian acoso para impedir la elección de Sánchez

Pedro Sánchez no quiere ni un error. No puede permitírselo. El candidato solo tiene garantizados dos "síes" más que "noes" (167 frente a 165 diputados, y 18 abstenciones) en la segunda votación de su investidura (hoy, a partir de las 12.45 horas), así que cualquier baja (por enfermedad, retraso en la solicitud del voto telemático o tardanza causada por el tráfico) puede dar al traste con su designación. La ausencia de una diputada de En Comú Podem había dejado el domingo un exiguo 166 a 165 el resultado de la primera votación.

Razones que explican la campaña de acoso que denunciaron ayer representantes del PSOE, Unidas Podemos (UP) y Teruel Existe (TE) y que busca el fracaso de la investidura del líder socialista.

La ausencia de Íñigo Errejón (Más País) en la sesión del sábado y la de esa diputada de UP, Aina Vidal, en la primera votación, el domingo, unida al "no" de la canaria Ana Oramas, desobedeciendo la orden de su partido de abstenerse, han sembrado el temor en el PSOE, que el domingo, víspera de Reyes, pidió a sus 120 diputados que durmieran en Madrid.

Los mensajes de acoso que el domingo empezaron a recibir tras la votación algunos diputados del bloque de Sánchez continuaron ayer. José Luis Aceves, socialista por Segovia, anunció a "Efe" que presentará una denuncia ante la Policía por las "amenazas" que está sufriendo un compañero de su partido en esa provincia.

"Alguien ha debido de pasar este teléfono en un foro creyendo que era el mío y ahora le están friendo a amenazas e insultos, con decenas de llamadas con números ocultos", explicó. "¿Tú eres diputado del PSOE, José Luis Aceves?", dice una de estas personas anónimas en el wasap. Aunque quien recibe el mensaje responde que "no", se suceden los insultos: "No. Mis huevos", "putos sociatas de mierda", "no sabéis lo que vais a hacer, nos vais a matar. Os debería dar vergüenza".

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha garantizado que se defenderá a todos los socialistas de a pie para que caiga "todo el peso de la ley" sobre quienes están profiriendo amenazas. "Hay mucho facha, sin duda, pero los demócratas somos más y más fuertes", señaló en Twitter.

Adriana Lastra se ha hecho de la denuncia de Aceves en Twitter y también ha colgado el mensaje del diputado por Cáceres César Ramos, que señala que están recibido "insultos, presiones y acoso" para cambiar de voto mañana.

"También estoy recibiendo mensajes de taxistas que se ofrecen a ayudar al que tenga cualquier percance para garantizar que podemos llegar a votar. Este país quiere un gobierno de izquierdas", asegura.

El dirigente de Podemos Pablo Echenique acusó a la ultraderecha de promover una campaña de acoso contra parlamentarios del PSOE y el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, para "dinamitar" el gobierno de coalición progresista. Pero Guitarte asegura que no cambiará su "sí" a Sánchez, a pesar de las presiones.

En definitiva, el Pleno del Congreso volverá a reunirse hoy para proceder a la segunda votación del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno después de no haber logrado el domingo la mayoría necesaria en el primer intento.

Definitiva

En aquella votación, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones cosechó 166 votos a favor, a diez de la mayoría absoluta que se requería para ser investido presidente a la primera. En concreto, a los 120 votos del PSOE, Sánchez sumó 34 de Unidas Podemos -por la ausencia de la diputada de En Comú por enfermedad-, los seis del PNV, los tres de Más País-Equo-Compromís y los otros tres de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

El candidato socialista solo superó por un voto a los rechazos a su investidura, que sumaron 165. En concreto, en el bloque del 'no' se posicionaron los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y uno más de Coalición Canaria.

Los otros 18 diputados restantes -los 13 de Esquerra Republicana (ERC) y los cinco de Bildu- optaron por la abstención.

Así las cosas, Sánchez se la jugará en la 'segunda vuelta' de hoy, 48 horas después, como marca la Constitución, en la que el candidato ya solo necesitará sumar más votos a favor que en contra, es decir, más síes que noes

Con el resultado de la votación del domingo -166 frente a 165- Sánchez ya saldría investido presidente. Eso sí, siempre y cuando no haya imprevistos de última hora. Dado lo ajustado de la votación será preciso que no haya más bajas en las filas de los partidarios de la investidura.