Iglesias, a Sánchez: "Nos atacan por lo que somos"

Pablo Iglesias, el futuro vicepresidente del Gobierno, salvo sorpresas de última hora, ha subido a la tribuna del Congreso aplaudido por toda la bancada socialista y morada y ha comenzado su discurso en la investidura de Pedro Sánchez lanzando una advertencia a las derechas: "Si quieren defender la Monarquía, eviten que la Monarquís se identifique con ustedes".

Después de que los líderes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, respecticamente, hayan protestado por el trato que recibió Felipe VI en la sesión de investidura del pasado domingo por parte de la portavoz de EH Bildu, Iglesias les ha recordado que la defensa que hacen de la monarquía puede ser la "mayor amenaza" a esta institución. Así, les ha recordado que el rey emérito Juan Carlos I, "que venía de donde venía", era consciente de que "sólamente alejándose de la derecha podría pervivir".

Este no ha sido el único mensaje que Iglesias les ha dejado a los dos líderes de la derecha. También les ha criticado por usar de manera partidista a ETA. En este sentido, Iglesias ha leído un mensaje que le ha enviado Rosa Lluch, hija del exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por la banda terrorista. "No hablen ustedes en nombre de las víctimas del terrorismo. Muchas hemos apostado por el diálogo y la reconciliación, no por el odio. Basta ya de usar nuestro dolor en su beneficio", ha leído.

Defensa del Gobierno

Palabras también para Sánchez, el que será su jefe en el futuro Consejo de Ministros. "Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos", ha dicho antes de pedirle que "frente a los intolerantes tenga el mejor tono" y también "la mayor firmeza democrática".

Sobre el Ejecutivo en el que Iglesias será vicepresidente y habrá otros cuatro ministros, Iglesias ha dicho que trabajará en favor de las mujeres, del colectivo LGTBI, de las personas migrantes, de aquellos que tuvieron que exiliarse por problemas económicos y que defenderán a "los compatriotas vascos, catalanes, andaluces, canarios..." para que puedan "emocionarse con los símbolos que quieran".