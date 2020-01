La diputada de En Comú ausente garantiza que hoy "no fallaré"

Aina Vidal, la diputada de En Comú Podem que este domingo no asistió por enfermedad a la sesión del Congreso en que se votaba la investidura de Pedro Sánchez prometió que hoy "no fallará" a su cita en las Cortes, ya que no se perdería la votación "por nada del mundo".

En un mensaje que difundió en las redes sociales, Aina Vidal reveló que recientemente le diagnosticaron un cáncer "raro, extendido y agresivo" que le provoca dolor, por lo que el domingo no pudo estar junto con sus compañeros en el Congreso. "Estoy en buenas manos, confío en el personal de la sanidad pública y no dudo que harán todo lo que podrán, como para cualquier otro", dijo.