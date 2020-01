CC juzga "muy grave" el "no" de Oramas y le pide que pase a la abstención

El comité permanente de Coalición Canaria (CC) considera "muy grave" la decisión de Ana Oramas de votar "no" en la primera ronda de investidura, contraviniendo la orden del partido de abstenerse. La ejecutiva de los nacionalistas canarios está intentando convencer a su diputada de que reconsidere su postura y hoy cambie el "no" por la abstención, a lo cual la parlamentaria sigue resistiéndose. Por el momento, el partido no tomará medidas contra su parlamentaria y decidirá los pasos a dar "cuándo y cómo proceda" sin permitir "injerencias", anunció el secretario general de CC-PNC, José Miguel Barragán, en una nota emitida después de la reunión del comité permanente de la formación. En la cita, CC-PNC consideró unánimemente como "muy grave" la situación ocasionada por la "discrepancia" de voto de la diputada Oramas respecto al mandato del consejo político nacional de abstenerse Pedro Sánchez.

Las consecuencias de esta situación afectan al ámbito interno de CC-PNC, prosigue el secretario general de los nacionalistas canarios, quien advierte que la formación "no se va a dejar influir por injerencias interesadas". La única explicación se la deben a los militantes y las personas que confiaron en su proyecto político, zanjó Barragán.