Lastra empuja al PP al territorio de la ultraderecha de "prácticas golpistas"

Muy en la línea de una mañana parlamentaria áspera y desapacible, la dura diatriba de la vicesecretaria socialista Adriana Lastra contra las derechas del Congreso se abrió paso entre los gritos de las bancadas conservadoras y las cerradas ovaciones de las suyas. Defendiendo su coalición al ataque, al final de un debate cada vez más polarizado y brusco, la portavoz del PSOE sacó el látigo para afear al PP sus complicidades con Vox y sus deslealtades democráticas, para empujar a los populares hacia el territorio ideológico de la ultraderecha que viene "a esta cámara", dijo, "para dinamitar la democracia, cuando no a alentar prácticas golpistas".

La socialista se autorretrató en una de las interrupciones, "si piensan que me van a amedrentar con gritos, me conocen muy poquito", y no contestó cuando la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, exhibió ante sus ojos un papel que ponía "Currículum de Adriana Lastra" y debajo solo el logotipo del PSOE.

Su invectiva a la menguada zona naranja del hemiciclo, diciendo que peor que la oposición es "la irrelevancia", o que Arrimadas hizo "el ridículo alentando 'tamayazos'" e incitando a la disidencia en las filas socialistas fue la más leve de las ofensivas de un discurso bronco, con acusaciones de golpismo y retornos al franquismo.

El guante de seda fue para sus compañeros y los socios de la coalición, para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, su gratitud para la "valentía y el compromiso" y una cita de Borges actualizada -"no nos unió el amor, sino el espanto, y las convicciones en las grandezas de la política"-. Para Iglesias tuvo un verso -"gracias por encontrar las palabras nuevas, que diría el poeta Ángel González"-, y un pellizco leve: "Hacemos historia, pero a ver si la próxima vez la hacemos un poco más rápido".

Y el puño de hierro reservó todo el calor del discurso para los que "no respetan el resultado de las elecciones y tratan de impedir que el candidato designado por el jefe del Estado forme Gobierno. Hemos escuchado a las derechas llamar traidor al candidato", resaltó Lastra.

La portavoz del PSOE afirmó que, "tras tanto esfuerzo por convencer de que son demócratas", los populares están ahora "donde hace cuarenta años".