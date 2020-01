ERC se abstendrá, pero advierte: "Sin mesa no hay legislatura"

La ejecutiva de ERC decidió ayer por la mañana, con el debate de investidura ya en marcha, mantenerse en la abstención para facilitar la investidura de Pedro Sánchez el próximo martes. Las resoluciones de la Junta Electoral Central que inhabilitan al presidente catalán, Joaquim Torra, e impiden que Oriol Junqueras pueda recoger su credencial de eurodiputado no hicieron mella en la posición de Esquerra. Sin embargo, horas después, en el Congreso, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, hizo una seria advertencia a Sánchez: "Si no hay mesa (de diálogo entre gobiernos), no hay legislatura".

"La apuesta por la vía política ante las cloacas del Estado, la apuesta por la negociación, la mesa y la consulta no va a desaparecer por la presión a última hora de PP, Cs y Vox", proclamó en Barcelona el hombre fuerte de ERC, Pere Aragonès.

"Si se creían que con esta operación íbamos a renunciar a tener una mesa de negociación para abordar una solución política, les decimos de forma clara que se equivocaban", aseguró Aragonès.

Rufián siguió por la misma senda en su intervención desde la tribuna del Congreso. "Lo que hoy (por ayer) presentamos aquí es un compromiso electoral de ERC. Dijimos que sentaríamos al Gobierno de España a una mesa de diálogo y es lo que hemos hecho", se jactó.

Después llegó la advertencia, con todo y que, hasta ese momento, el intercambio entre Sánchez y Rufián había sido tirando a amable: "Si no hay mesa, no hay legislatura. ERC ya lo ha hecho antes y puede volver a hacerlo", dijo.

Laura Borràs (Junts per Catalunya) exhibió en su intervención un perfil independentista duro que le sirvió para marcar distancias con ERC y comparar las resoluciones de la JEC con el golpe de Estado de Tejero. Puso en duda la voluntad de diálogo de Sánchez pese a su imagen "dócil".