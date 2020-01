Abascal: "No podemos considerar legítimo este Gobierno antiespañol y anticonstitucional"

El líder de Vox puso ayer a Sánchez como chupa de dómine con un discurso bronco, agresivo, sin concesiones, por momentos apocalíptico, con referencias a los episodios más oscuros del PSOE: desde las amenazas de muerte de Pablo Iglesias a Antonio Maura en 1910, al "golpe de Estado" de 1934, los mártires de Aravaca de 1936, o el asesinato de José Calvo Sotelo, sin olvidar los GAL, la corrupción de los Gobiernos de Felipe González o el escándalo de los ERE. Un lenguaje que retrotraía a los años treinta, que bien hubiese retumbado en aquellas Cortes republicanas que acabaron como el rosario de la aurora: "No podemos considerar legítimo este Gobierno con su proyecto antiespañol y traidor".

A Sánchez no le ahorró denuestos por su pacto con "los comunistas bolivarianos" y los separatistas de ERC, que ante todo es "una estafa a los votantes, especialmente a los socialistas, 300.000 de los cuales ya optaron por Vox en las elecciones de noviembre". De Sánchez dijo que "no tiene escrúpulos ni honor, es un mentiroso, un charlatán, un simple estafador, un villano de cómic, un Tirano Banderas que un día se envuelve en la bandera española y al otro en la catalana". El pacto, dijo, supone "la voladura del régimen constitucional", y "alimenta al Leviatán comunista", que solo pretende "atrincherarse en el poder como han hecho en Venezuela". Por si cabía alguna duda, aclaró: "Votaremos no a esta investidura clandestina, a esta traición navideña". El líder de Vox advirtió de la "maquinaria liberticida que ya se vislumbra en el programa" de Sánchez. Y es que pretenden, dijo, "liquidar la libertad de educación, apoyando contenidos que antes se considerarían corrupción de menores". Aprovechó para denostar la ley de violencia de género, "abiertamente inconstitucional, una locura sin pies ni cabeza".

El líder de Voz había empezado contundente: "Quim Torra debe ser detenido, ha tenido la respuesta de un rebelde y un sedicioso (al quitar la bandera española de la Generalidad tras conocer su inhabilitación), pero en España no hay ley por las necesidades de investidura de Sánchez". Pintó a un Sánchez en manos de los "capos" separatistas, en virtud de unos "acuerdos infames que provocarán daños irreversibles". ERC, el "capo más exigente", "ha impuesto la consolidación del golpe, quiere impunidad para saltarse la ley y destruir el orden constitucional". Abascal describió el proyecto político de Sánchez: "Entregar el poder a los burócratas de Bruselas y a los caciques de Cataluña y el País Vasco". Lo que le hizo preguntarse si el líder socialista quería realmente el poder o solo buscaba "disfrutar del palacio y del Falcon".

Evidentemente, ante este panorama, hay "una España sobrecogida al ver sus instituciones convertidas en cuevas llenas de traidores, cobardes y mentirosos". De llegar Sánchez al poder, añadió, "se abriría el camino para que otros gobiernos nos pisoteen, como Bélgica, al permitir que Puigdemont esté viviendo a cuerpo de rey o, mejor dicho, de eurodiputado".

Finalizó con premoniciones: "Los españoles van a pagar muy cara la factura de este Gobierno, pero el recibo de la vergüenza histórica lo van a pagar ustedes. Va a ir una vez más a cargo del PSOE". Por parte de Vox habrá una leal oposición, pero no al Gobierno de Sánchez, al que combatirán "en los tribunales y en las calles".