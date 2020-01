El BNG arranca al PSOE el traspaso de la AP-9 para este año y rebajas en los peajes

El BNG votará sí a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la transferencia a Galicia a lo largo de este año de la AP-9 y de rebajas en sus peajes. Los socialistas para atraerse el apoyo de Néstor Rego, el diputado de la formación frentista, se comprometen a una "bonificación del 100% del peaje" para los usuarios que utilicen este vial dos veces al día o más, pero aquí ya no se pone fecha.

La reducción del coste de circular por la Autopista del Atlántico no será solo para los conductores más habituales del vial. En el acuerdo de investidura, que no de gobierno, se expone que la subida extra de peajes pactadas por anteriores Ejecutivos para financiar durante veinte años las obras de ampliación y mejora de la autopista serán asumidas por el Estado, y no por los usuarios.

Los convenios suscritos con Audasa recogen que la concesionaria pueda encarecer un 1% anual sus tasas durante 20 años en compensación por ampliar Rande y el acceso de Santiago. En la práctica la medida supondrá que Audasa reciba 1.463 millones de euros por unas obras de 223 millones, según los datos de la Xunta.

El acuerdo de tres páginas suscrito ayer por la tarde por la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también incluye la gratuidad del tramo Redondela-Vigo, una promesa ya formulada en el pasado pero pendiente de ejecución.

Con este acuerdo, el BNG quiere evidenciar "la utilidad práctica del nacionalismo gallego" . Pontón destacó que con este pacto de investidura se "pone a Galicia en el mapa del Estado".

"Un solo diputado del BNG condiciona la gobernabilidad del Estado y logra beneficios prácticos para la sociedad", defendía ayer la dirección frentista. ¿Y qué otros beneficios cerró el Bloque con el PSOE para Galicia? "Activar la transferencia de la totalidad de las competencias pendientes a Galicia" y en caso de cualquier modificación de la estructura territorial del Estado "asegurar a Galicia el mismo estatus que a Cataluña y País Vasco".

En el capítulo de las infraestructuras, también se pactó "modernizar la red interior ferroviaria gallega" e impulsar la mejora del Corredor Atlántico de mercancías.

Nuevos juzgados de violencia de género en Santiago, Lugo y Ourense, más fondos estatales para costear las ayudas a los dependientes, nuevas medidas para evitar la doble tributación de los emigrantes retornados, normalización del uso de gallego en la Justicia, la reversión para el público de los terrenos de ELNOSA y el posicionamiento "a favor" del Gobierno para trasladar ENCE fuera de la ría de Ría de Pontevedra, pero a través de una fórmula "que garantice mantener el empleo", ... son otros de los acuerdos de PSOE y BNG.

Otra medida pactada es incluir en el Estatuto de Empresas Electrointensivas, en tramitación, liberar de la factura de la luz "cargos que no tengan relación directa con el sistema eléctrico y adoptar medidas para reducir la factura de la industria electrointensiva". El futuro Gobierno de Sánchez también se muestra dispuesto a estudiar "la implantación de una tarifa eléctrica gallega".

"Recuperar la actividad de Barreras y Vulcano", que son astilleros privados e incluir a Galicia en el Plan de Acción Urgente para Países del Carbón y Centrales Cerradas 2019.2021 (estrategia de transición) en las mismas condiciones y derechos que Aragón, Asturias y Castilla y León son otros dos compromisos asumidos por los socialistas para lograr el sí del BNG a la investidura de Pedro Sánchez, un voto más que necesaria tras el anuncio del partido regionalista de Cantabria de que mudaba el sentido de su voto hacia el no, porque no ve con buenos ojos el acuerdo con ERC.