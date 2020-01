ANC arría la bandera española de la Generalitat

La inhabilitación del president Quim Torra se mezcló con las furibundas críticas a ERC por allanar la investidura a Pedro Sánchez. El cántico "Torra sí, Sánchez no" resonó en una plaza de Sant Jaume llena de personas que acudieron a la llamada de emergencia de la ANC, que impulsó una movilización urgente a las puertas de la Generalitat. Torra se dirigió a los concentrados y ofreció a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, la pancarta con el mensaje "Llibertat presos polítics i exiliats / Free political prisoners and exiles" que él no quiso retirar de la fachada de Palau en la campaña electoral, lo que le costó una condena de inhabilitación de un año y medio por un delito de desobediencia. El fallo no es firme pero sirvió a la JEC para vetarle de forma exprés. Unos representantes de la ANC subieron a colgar de nuevo el cartel y, según fuentes de la entidad, subieron a la azotea y arriaron la bandera española, que fue repuesta a los 15 minutos.