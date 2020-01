El Parlament convoca un pleno el sábado a las 17.00 horas

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para mañana a las 17:00 horas el pleno de la cámara extraordinario que le ha solicitado el presidente catalán, Quim Torra, para comparecer y responder a la orden de inhabilitación de la Junta Electoral Central (JEC).



En una comparecencia ante la prensa después de una reunión extraordinaria del Govern, Torra ha anunciado que ha pedido a Torrent un pleno extraordinario urgente para que rechace la decisión de la JEC de inhabilitarlo, que ha calificado como "golpe de Estado a las instituciones catalanas".



Atendiendo a su petición, Torrent ha convocado el pleno para mañana a las 17:00 horas, después de que, por la mañana, ERC reúna la ejecutiva para valorar si las decisiones de la JEC afectan a su abstención en la investidura de Pedro Sánchez.



En Twitter, Torrent ha explicado que ya ha hablado con todos los presidentes de los grupos parlamentarios y les ha comunicado la convocatoria del pleno.





Acabo de parlar amb tots els presidents dels Grups Parlamentaris del @parlamentcat. Els he comunicat que convocaré un Ple Extraordinari de compareixença del MHP @QuimTorraiPla per demà, dissabte dia 4, a les 17.00h. — Roger Torrent ?? (@rogertorrent) January 3, 2020

"Soy presidente de Cataluña"

Previamente, después de una reunión extraordinaria del Govern, Torra ha comparecido ante los medios, junto con los consellers, parade ordenar su suspensión como diputado del Parlament, lo que le inhabilitaría como president."Solo la cámara que representa a los catalanes puede decidir quién es o deja de ser presidente", ha defendido Torra, que ha asegurado que ejercerá sus funciones al frente de la Generalitat "mientras el Parlament no diga lo contrario". Y ha declarado, con tono solemne:Torra ha reivindicado que hay quede la JEC con un refuerzo de las instituciones catalanas.Por la mañana,para abordar eventuales consecuencias políticas derivadas de las decisiones de la JEC, que también ha dictaminado que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado y podría hacer peligrar la abstención de los republicanos que ayer mismo acordaron facilitar la investidura de Pedro Sánchez.En su intervención, tras expresar su apoyo a Junqueras, Torra ha advertido de que "no hay solución para España si continúa en la vía más contundente de la represión".