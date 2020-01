El probable apoyo de ERC a Sánchez abre una crisis en el Govern de Torra

La posibilidad de que ERC permita, con una abstención, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha disparado la tensión entre los partidos independentistas. JxCat, con Quim Torra a la cabeza, ha salido en tromba contra el acuerdo entre los socialistas y los republicanos, y el presidente catalán ya ha advertido a sus socios de que, en todo caso, ese pacto no atañe al Ejecutivo catalán. Torra se reunirá hoy con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para discutir el acuerdo ERC-PSOE. La voluntad del president es que sea una cita "discreta" en la que le trasladará el malestar de JxCat con un pacto que esa formación considera "desleal". Torra y Aragonès ya hablaron el martes por teléfono para emplazarse a la reunión y, según fuentes de Presidencia del Govern, el tono fue duro.

También hoy se producirá otro encuentro que debe dar -o no- luz verde definitiva a la investidura del líder del PSOE, proceso que se abrirá el sábado próximo en el Congreso. El consejo nacional de ERC se reúne para ratificar el pacto, en virtud del cual sus trece diputados se abstendrían en la segunda votación, el martes próximo.

La portavoz de JxCat, Laura Borràs, ya advirtió de que su partido "no se siente vinculado" al pacto entre el PSOE y ERC. "Este supuesto acuerdo que no conocemos no compromete a la mitad del Govern", dijo. "Hemos conocido este acuerdo cuando ya está cerrado. No me parece ni una muestra de lealtad ni de respeto hacia el Govern ni hacia el presidente de la Generalitat", afirmó. Borràs no descartó que una eventual abstención de los republicanos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez pueda tener consecuencias en la coalición que gobierna la Generalitat pero pidió esperar a conocer el "alcance" de lo acordado.

El acuerdo de PSOE y ERC estuvo muy presente en los tradicionales mensajes navideños de los presidentes autonómicos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió la Constitución española como "nuestro seguro de país" y reclamó la defensa de la unidad de España. Similar fue el discurso del también socialista Javier Lambán, presidente de Aragón. El cántabro Miguel Ángel Revilla amenaza con que el voto del único diputado de su partido no sea para Sánchez si el pacto del PSOE con ERC implica "acuerdos bilaterales" entre el Gobierno de la nación y la Generalitat para un referéndum en Cataluña.