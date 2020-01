Díaz Ayuso afirma que "nadie ha muerto" por la contaminación en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que "nadie ha muerto" por la contaminación en Madrid y ha señalado que no es "real" la alarma de salud pública, ya que Madrid "está haciendo las cosas correctamente".

Así lo ha manifestado la presidenta en una entrevista con la Cadena Ser en la que ha defendido que Madrid tiende hacia el grupo de ciudades "cada vez más verdes y limpias".

"Nadie ha muerto tampoco de esto", ha asegurado Ayuso, quien ha añadido que no quiere "que se cree una alarma de salud pública, porque no la hay. Madrid es una de las ciudades con la mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistemas de transporte".

La presidenta ha lamentado la situación de parálisis política de los últimos meses que, entre otras cosas, ha dicho, ha obligado a la Comunidad de Madrid a prorrogar sus presupuestos y a que durante meses no haya habido diálogo "en absoluto" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Respecto a la situación en Cataluña, Ayuso ha opinado que lo que se está produciendo es un "robo" por parte de "unos cuantos" y que esto "puede seguir sucediendo, no es bueno para nadie".

Como entiende que su responsabilidad también es "con toda España", ha garantizado que los demás presidentes autonómicos estarán "ahí para dar respuesta" a los desafíos independentistas, y ella denunciará "cada vez que haya un abuso o un ataque" a otras regiones.

"No me da la gana que todas las personas que trabajan en Madrid, que luchan, que pagan sus impuestos, luego vean cómo todo ese esfuerzo se evapora, porque le están entregando su esfuerzo a unos cuantos que están imponiendo la ley de la selva en contra de todos, de las reglas que nos hemos dado. No pienso estar con los brazos cruzados", ha prometido.