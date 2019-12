El juez considera que los CDR no tenían "explosivos en sí mismos"

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha introducido una importante novedad entre las circunstancias por las que deben o no permanecer en prisión los miembros de los CDR detenidos en septiembre por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos. Lo ha hecho al permitir que pueda salir de prisión con una fianza de 10.000 euros Alex Codina, considerado del "núcleo productor" de explosivos del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), según ellos mismos se autodenominaban.

El tribunal declara que las sustancias precursoras que se encontraron en su poder "no son en sí mismas explosivos", por lo que amplía el criterio de la Fiscalía, consistente en no oponerse a permitir que queden libres bajo fianza quienes no los manipularon, al resto de los arrestados. La Sala afirma que "la objetiva inexistencia de explosivos en poder de Codina" hace que "su situación en este aspecto no difiera de los otros tres encausados recurrentes" a los que se impuso una fianza de 5.000 euros con la aquiescencia de la Fiscalía: Eduard Garzón, Xavier Buigas y Guillem Xavier Duch, al que hasta se considera cabecilla de la presunta célula terrorista.

Con la decisión conocida este jueves solo Jordi Ros y Germinal Tomás Aubeso siguen en prisión incondicional, pero su situación tendrá que revisarse a partir del criterio marcado ahora por la Audiencia, al pronunciarse sobre Codina.

El auto explica que recabó del juzgado los objetos y sustancias halladas en su domicilio "sin encontrar en la pericial elaborada por dos técnicos del Grupo de Desactivacion de Explosivos de la Guardia Civil de Barcelona referencia a la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores)".

La jueza de la Audiencia María Tardón ha procedido a dejar en libertad bajo fianza de 5.000 euros a Ferran Jolis, uno de los dos arrestados que accedieron a declarar en septiembre, por lo que, a diferencia de sus compañeros, no se les anuló la prisión por falta de elementos esenciales para su defensa.