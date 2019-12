Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen para desatascar la reforma fiscal

Una vez a la semana. Eso es lo que se han visto de media los líderes de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, desde que en noviembre rubricaran públicamente el ya conocido como pacto del abrazo, germen -ERC mediante- de la primera coalición de Gobierno de la era democrática española. Atrás han dejado estos dirigentes, por puro pragmatismo político, la colección de exabruptos y dardos envenenados que se lanzaban sin piedad el uno al otro para hacerse daño y, como efecto colateral según demostraron las urnas el 10-N, agotar a una parte sustancial del electorado de izquierda.

Ahora dedican sus energías a limar aquellos puntos del acuerdo de legislatura que a sus equipos de confianza les cuesta más situar en territorios comunes, como los que atañen a las pensiones, el control del precio de vivienda (los podemistas no tendrán la competencia pero sí iniciativa legislativa para avanzar en su objetivo de frenar la burbuja de alquileres), medidas en materia laboral y, sobre todo, la reforma tributaria que está al caer.

Y es que a la delegación negociadora de socialistas y morados, liderada por la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero y el dirigente de Podemos Pablo Echenique (ambos se han visto y estado en contacto más aún que sus jefes en estas semanas), se le ha atascado un eje crucial del futuro modelo fiscal: dónde colocar el listón para la subida de impuestos, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la negociación.

En campaña electoral, los de Iglesias abogaron por elevar el IRPF para rentas superiores a 60.000 euros, pero en el PSOE siempre han considerado que esa pretensión era excesiva. De hecho, en el cuartel general de la calle Ferraz se llegó a aparcar una reforma de estas características antes de las dos últimas elecciones generales. Pero la necesidad de apoyos les obliga a virar.

El acuerdo de 2018

PSOE y Unidas Podemos ya llegaron en el 2018 a un entendimiento en esta cuestión cuando tuvieron que elaborar un proyecto presupuestario que, finalmente, no logró salir adelante en las Cortes: entonces se estableció que se subiría dos puntos el IRPF a los contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 130.000 euros y hasta cuatro puntos a los que ganaran más de 300.000 euros. También se acordó que para las rentas de capital de más de 140.000 euros el incremento sería de cuatro puntos y que se subiría un 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de diez millones de euros. No obstante la propia ministra Montero dejó claro en la última campaña electoral que los socialistas ya no se sentían concernidos por este compromiso del pasado.

Montero, Echenique y los equipos de trabajo que dirigen han intentado, sin demasiado éxito, encontrar de nuevo una propuesta inspirada en aquellos presupuestos pero adaptada a la realidad económica y política de la España actual. Pese a haber hecho avances no ha sido posible un acuerdo completo, lo que ha obligado a Sánchez e Iglesias a sentarse a desatascar uno de los flecos pendientes en su pacto de legislatura, especifican las fuentes consultadas. En estos momentos ya hay una subida de impuestos de consenso y con las bendiciones de sus máximos dirigentes sobre la mesa de PSOE y Unidas Podemos.

Varios grupos minoritarios, necesarios para lograr la investidura, han demandado conocer la letra pequeña de los acuerdos PSOE-Podemos antes de que se vote, motivo por el cual es más que previsible que haya un acto de presentación oficial o se haga llegar un documento a las formaciones. Cabe destacar que los socialistas también se han comprometido a difundir todo lo que pacten con ERC, que los secesionistas quieren por escrito.