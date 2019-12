Torra cita a los partidos en enero para acelerar la autodeterminación

Mientras ERC y PSOE avanzan hacia un posible acuerdo de investidura en Madrid, el presidente catalán, Joaquim Torra, aprieta el acelerador soberanista hacia el ejercicio de la autodeterminación e, incluso, hacia la constitución catalana. En respuesta a la intervención de la CUP en la sesión de control del Parlament, que le acusó de mantener el autonomismo, Torra anunció una nueva reunión de partidos y entidades tras la Navidad para trazar la llamada hoja de ruta hacia la autodeterminación.

Torra hizo así suya una resolución de la CUP en la que se aboga por un "acuerdo nacional" para ejercer la autodeterminación en el plazo "más breve posible", lograr la libertad de los políticos presos y el ejercicio de los derechos civiles y políticos. "Me reuniré con todos los grupos y entidades para saber si es posible que este acuerdo nacional nos permita trazar un horizonte claro para ejercer la autodeterminación, que es el encargo del Parlament al Govern", anunció. También apuntó a la confección de un proyecto de constitución catalana en los próximos meses.

Estos planes eran desconocidos por los consejeros de ERC. Torra no los comentó en la reunión del Govern del martes, según fuentes republicanas. Se reproduce así, a pequeña escala, la situación de perplejidad generada en ERC y en el seno del Ejecutivo cuando Torra anunció, en el pleno de respuesta a la sentencia del 1-O, su intención de volver a ejercer la autodeterminación esta legislatura, sin anunciar previamente sus intenciones.

Por otra parte, en las preguntas a los consellers, ERC y el vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonès, aprovecharon para ensalzar el pacto sobre impuestos con los comuns, en relación a la subida del IRPF a las rentas más altas o la recuperación del impuesto de sucesiones. Esquerra sacó pecho así frente a las críticas de Junts per Catalunya a la cuestión relativa al IRPF y sucesiones.

En la pregunta a Torra, Sergi Sabrià, de ERC, advirtió: "90.000 euros no son clase media, ir apurado es otra cosa; podremos recaudar más y ofrecer más a quien más lo necesita". Torra bendijo la subida de impuestos y en todo caso puntualizó a ERC que el presupuesto "no es de Junts per Catalunya o de Esquerra, ha de ser de país". En la pregunta posterior , JxCat se quejó de que Catalunya sea la comunidad que paga más impuestos.