ERC pide la "libertad inmediata" de Junqueras y JxCat celebra la inmunidad

ERC ha pedido este jueves la "nulidad del juicio y la libertad inmediata" del secretario general del partido, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por un delito de sedición y malversación. Los republicanos hacen esta demanda después de que este mismo jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya dictado que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mayo y gozar "desde ese mismo momento" de inmunidad.





? El TJUE dona la raó a Oriol @junqueras i reconeix que tenia immunitat.



Exigim la nul·litat del judici i la llibertat immediata! pic.twitter.com/uw8VHzml29 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) December 19, 2019

La justícia ha arribat des d'Europa. S'han vulnerat els nostres drets i els de 2.000.000 de ciutadans que ens van votar. Nul·litat de la sentència i llibertat per tothom! Persistiu com ho hem fet nosaltres! #JunquerasImmunity — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) December 19, 2019

Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la injusticia española. pic.twitter.com/PAvEoSWp0N — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 19, 2019

Puigdemont: "Aún quedan jueces en Europa"

Encara queden jutges a Europa. Llibertat immediata per a @junqueras! El TJUE defensa els mateixos criteris que hem defensat contra el Parlament europeu i les autoritats espanyoles, que han intentat alterar el funcionament de la democràcia europea. @EuParlament @ourvoteseu — Carles Puigdemont (@KRLS) December 19, 2019

Euforia de Torra

El propio Junqueras se ha asomado a esta red social, para subrayar que"Persistir como lo hemos hecho nosotros", indica.También desde Twitter, el diputadoha reaccionado a la decisión de la justicia europea:El fallo responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremoque pidieron esta consulta en un recurso de súplica contra la decisión del alto tribunal de no darle permiso para ir a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC) y así acceder a la condición plena de eurodiputado.Por otro lado, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC,ha considerado "absolutamente injusta" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condena al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a 18 meses de inhabilitación. "Se quiere tapar una vulneración de derechos con otra vulneración de derechos", ha subrayado el vicepresidente del Govern, que ha insistido en que el Estado español debe poner fin "a la vía represiva y judicial" y emprender "la negociación política para resolver un conflicto que es político".El expresidente de la Generalitatpara Junqueras. "Aún quedan jueces en Europa. Libertad inmediata para Junqueras. El TJUE defiende los mismos criterios que hemos defendido contra el Parlamento Europeo y las autoridades españolas, que han intentado alterar el funcionamiento de la democracia europea", ha afirmado.Además, en el preciso momento en el que el TJUE leía su resolución, el 'president' Quim Torra entraba rápidamente en su despacho del Parlament, y también el vicepresidente de la Cámara, Josep Costa.en Junts per Catalunya y el conjunto de los soberanistas, según informa Fidel Masreal.al regresar al pleno de la Cámara. Y pocos minutos después los diputados soberanistas se han levantado y han gritado "Lliberta, llibertat!" exhibiendo alguna pequeña pancarta mientras intervenía el diputado de Ciutadans Ignacio Martín Blanco, que ha respondido hablando de independentismo "totalitario" y asegurando que la resolución del TJEU "no afecta a la condena del señor Junqueras, que es un criminal condenado por sedición". En este momento se han producido abucheos.Pocos minutos después, enmedio de la euforia y abrazos, los diputados de JxCat, con Torra al frente,del grupo para mentener una reunión con los abogados y establecer una conexión con Bruselas.