"Gestión personal" de Sánchez por Alcoa

Junto con la deuda del Estado, el otro gran asunto en la conversación entre Feijóo y Sánchez fue el futuro de Alcoa, con sus 2.000 nóminas y 8.000 familias que dependen de la fábrica de alúmina de San Cibrao (Lugo). Según comentó el político gallego en rueda de prensa tras la conversación telefónica con el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez se comprometió a "hacer una gestión personal" para trasladar el "interés del Gobierno de España" por mantener la fábrica de Alcoa en Galicia.

No obstante y pese a que también abordaron la situación de la central térmica de As Pontes, no tuvieron oportunidad de profundizar en este tema.

"Esperemos que esa gestión con Alcoa se produzca y genere algún efecto. Y esperamos que se tomen en serio de una vez los problemas de las electrointensivas", resumió, pero dejando claro que no podía dar garantía alguna de que la conversación tendría algún efecto práctico.