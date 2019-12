El PDeCat aprueba por amplia mayoría unirse al partido de Puigdemont

El consejo nacional el PDeCat respaldó ayer con el 85,85% de los votos la propuesta de la dirección de unirse a JxCat, la formación que lidera el expresidente Puigdemont, bajo una sola estructura. Esta vinculación no implicaría forzosamente la disolución de la formación, el resto político de lo que en su día fue la todopoderosa Convergencia de Jordi Pujol. "JxCat es un proyecto que va más allá del PDeCat, pero no se puede entender JxCat sin el PDeCat. Con esta premisa de suma, empezamos este trabajo", expuso ayer el presidente del PDeCat, David Bonvehí, en su intervención final en el consejo nacional que el partido celebró ayer en Barcelona. Hay diferentes fórmulas para esa transición hacia JxCat, que Bonvehí no concretó.