Feijóo reclama a Sánchez "volver a la casilla de salida" para cambiar un "guion letal"

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez-Feijóo, aconsejó ayer al candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, que vuelva "a la casilla de salida" para sentarse a hablar y cambiar el guion porque el actual, a su juicio, es "letal" para la democracia y los españoles.

"El 'no es no' de Pedro Sánchez a Rajoy es el mismo 'no es no' de Pedro Sánchez al PP actual y a su presidente, Pablo Casado", opinó Núñez Feijóo ayer en Santander.

El presidente autonómico avanzó que este próximo martes está previsto que mantenga una conversación con Sánchez, al que, además de trasladarle los distintos problemas que afronta su comunidad como las dudas de las empresas electrointensivas o la continuidad de la central térmica de As Pontes, le dirá, si el líder socialista se lo pide, matizó, lo que piensa de la "huida hacia el precipicio" que cree que ha tomado "en manos de los independentistas".

En opinión de Feijóo sería bueno que Sánchez "desandara" todo lo hecho hasta ahora y que volviera "a la casilla de salida" para poder hablar, que cree que es "exactamente lo contrario de lo que ha hecho el PSOE" hasta ahora.

Si le pregunta, le pedirá también que cambie de hoja de ruta porque el guion que ha tomado es, según afirma, "letal para la democracia española y para los españoles".

Por último le aconsejará además que "deje de abrazarse con Podemos y deje de ponerse en manos de Junqueras y Puigdemont, y que se abrace a la Constitución porque la mayoría de los españoles" están a favor de ella.