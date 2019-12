Casado avisa al candidato del PSOE que "no espere nada" de su cita de mañana

Los contactos con los que Pedro Sánchez abrirá la semana de encuentros preparatorios de la investidura no anticipan cambio alguno en el complicado escenario que el líder socialista afronta para conseguir su investidura. Pablo Casado avisó ayer al presidente en funciones de que "no espere nada" de ese entrevista, la primera entre ambos desde las elecciones de noviembre, algo que el presidente del PP reprocha de forma reiterada al secretario general del PSOE. Sánchez está inmerso en "una agenda rupturista". La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparte las reticencias del líder de su partido y rechaza abordar asuntos por teléfono con Sánchez. "Que lea nuestros labios el señor Sánchez: en Cataluña no hay un conflicto político, hay un conflicto de legalidad, un conflicto democrático, una agresión a la Constitución y o se está con la ley y la Constitución o lo que se está siendo es un colaborador necesario de las tesis de los independentistas", afirmó ayer Casado en la comida navideña del PP madrileño. El PSOE "ha perdido su esencia" y está inmerso en una "deriva nacional y anticonstitucional", reitera.