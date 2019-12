Calvo defiende la negociación catalana como una "obligación en democracia"

La negociación sobre Cataluña va más allá de la investidura y resulta inevitable porque "en democracia estamos obligados a hablar", afirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en Barcelona. En su intervención en el XIV congreso de los socialistas catalanes, la "segunda" del Ejecutivo respaldó a Miquel Iceta, reelegido secretario general por unanimidad, frente al presidente de Aragón, Javier Lambán, y al de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Tenemos el honor inmenso de ser nosotros los que demos los pasos que nos lleven a una situación, razonable, posible, democrática y legal que dé salida a problemas que se acumulan en Cataluña", afirmó Calvo, en contestación a la idea de "nuestros adversarios de que cargamos con una carga grande". Las palabras de Calvo fueron una declaración de apoyo a Iceta frente a los reparos que los dos barones socialistas muestran hacia la negociación con ERC, encaminada a facilitar la investidura de Sánchez.

Respecto a las críticas de otras formaciones, Calvo considera que las conversaciones entre partidos forman parte de la normalidad política. "¿A quién le extraña que dialoguemos? En democracia estamos obligados a hablar. Lo contrario no es la democracia", sostiene la vicepresidenta, con el matiz de que esos contactos se desarrollen "en el marco al que los parámetros políticos y jurídicos de la democracia nos obligan".

La solución a lo que los socialistas reconocen ya de forma abierta como un conflicto político se articulará con "realismo y responsabilidad", afirma Calvo, para quien "lo más revolucionario" es "producir normas democráticamente y cumplirlas". En una réplica al presidente Torra, sin citarlo, Calvo añadió que "nadie es más valiente por saltarse las normas".

Calvo intervino en el congreso del PSC antes de que Miquel Iceta revalidara la primera secretaría de los socialistas catalanes, que ocupa desde 2014, con el voto unánime de los 1.069 delegados al PSC. Los socialistas catalanes tienen la vista puesta ya en las próximas elecciones autonómicas y su objetivo es convertirse en "el primer partido de Cataluña". "Tenemos cubiertos muchos de los objetivos, pero nos falta uno: que cuando se celebren las elecciones al Parlament tengamos la oportunidad de formar Govern en la Generalitat", afirmaba Iceta tras sus reelección.

Para celebrar su ratificación, el secretario general del PSC subió al escenario bailando al ritmo de "Got to be real", de Cheryl Lynn.