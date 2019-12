Tensión en el PSOE por las negociaciones con ERC

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que le gustaría que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, le defendiera "ante tanto insulto y ataque" que recibe por defender la igualdad y la unidad de España.

Así ha respondido García-Page en declaraciones a los medios de comunicación, después de que Iceta, en una entrevista en TVE, haya calificado este viernes de "inoportunas" las críticas a las negociaciones del PSOE con ERC por parte de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán.

Los comentarios a los que se refiere Iceta tienen que ver con la crítica irónica de García-Page, referida al posible acuerdo PSOE-ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, en la que aseguraba que no quiere "vaselina" como regalo de Reyes.

El presidente castellanomanchego ha recordado al primer secretario del PSC que "sobre España hablamos todos los españoles y todo el PSOE".

Y ha añadido que le gustaría verse defendido por su compañero en Cataluña "ante tanto insulto y ataque" que reciben tanto él como otros presidentes autonómicos por defender la igualdad y la unidad de España.

"Yo no he llamado xenófobo a Torra. Hay quien lo ha hecho y ahí no he visto para nada protestar al compañero Iceta", ha afirmado García-Page, quien se ha preguntado si hay que esperar a que veten al dirigente del PSC los independentistas para ir a la Cámara Alta y entonces sí poder criticarlos.

"Cuando a Iceta le quitan la posibilidad de ser presidente del Senado, entonces sí vale decir que España no puede depender de los independentistas", ha continuado el presidente autonómico, quien ha agregado: "Yo digo lo mismo que hace tres semanas y que hace tres años y probablemente lo seguiré diciendo los próximos treinta".