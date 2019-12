Las cárceles descartan el tercer grado para los presos del "procés"

Las juntas de tratamiento de las cárceles de Mas Enric, Puig de les Basses y Lledoners -en las que cumplen condena los nueve dirigentes independentistas hallados culpables de sedición por el Supremo- decidieron ayer la clasificación de los reclusos en el segundo grado penitenciario, lo que, de momento, les priva de la semilibertad que granjea el tercero.

Sobre esta cuestión mantienen serias discrepancias Junts per Catalunya (JxC) y ERC, los dos partidos del Govern. Y prueba de ello fueron sus primeras reacciones a la decisión tomada por las juntas de tratamiento, de carácter exclusivamente técnico.

Así, mientras el líder de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, trasladó el "respeto" de su partido por la decisión "técnica" de las juntas, la portavoz de JxC en el Congreso, Laura Borràs, discrepó abiertamente de ella, con el argumento de que, como "presos políticos", los nueve internos "encajan perfectamente" en las condiciones para obtener el tercer grado.

Ratificación

La decisión de las tres juntas deberá ahora ser ratificada o enmendada por la Secretaría de Medidas Penales, dependiente de la Consejería de Justicia, que dirige Ester Capella (ERC).

El secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, explicó a los periodistas que las juntas de las tres cárceles se reunieron simultáneamente para evitar "conjeturas", y concedió que las decisiones fueron objeto de un "intenso debate interno" y no se tomaron por unanimidad, si bien no facilitó el resultado de las votaciones. Eso sí, se comprometió a no agotar el plazo de dos meses y a emitir su resolución "lo más rápido posible".

La ratificación de la clasificación de los internos por parte del Govern es condición sine qua non para poder flexibilizar su régimen penitenciario. Así, mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. De aplicárseles este precepto, los presos del "procés" podrían salir de la cárcel para trabajar y hacer voluntariado, y solo tendrían que ir a la cárcel a dormir de lunes a viernes.

Pero la decisión seguramente motivará un recurso de la Fiscalía, que ya cuando el 100.2 se aplicó a Oriol Pujol, condenado por corrupción, alegó que se le había concedido un tercer grado "encubierto". Si alguna de las partes recurriera la clasificación, sería el juez de vigilancia y, en última instancia, el Supremo, como tribunal sentenciador, el que tendría la última palabra. Por eso es de esperar que ERC, que ha encajado mejor que JxC la clasificación en segundo grado, pretenda obtener del PSOE, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, alguna clase de garantía de que la Fiscalía no entorpecerá con recursos los beneficios penitenciarios que, sin acceder al tercer grado, podrían obtener los presos.