Johnson arranca el móvil a un reportero que le enseñó la foto de un niño enfermo

El primer ministro y líder conservador británico, Boris Johnson, ha sido criticado este lunes tras negarse a mirar la fotografía de un niño de cuatro años enfermo y arrebatar el móvil al reportero británico que se la mostraba.



Durante un acto de la campaña electoral, Johnson arrancó el teléfono al periodista de ITV Joe Pike cuando, al preguntarle sobre el estado de la Sanidad pública, este le quiso enseñar la imagen de Jack Willimant, que, afectado con posible neumonía, tuvo que dormir en el suelo por falta de camas en un hospital de Leeds (norte inglés).



Tras su reacción inicial, que Pike colgó en Twitter, el líder "tory" finalmente se sacó el móvil del bolsillo, miró la foto en la pantalla y lamentó lo sucedido a la familia, aunque insistió en que la mayor parte de los británicos tienen mejores experiencias "que este pobre niño".





Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ