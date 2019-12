El Rey concentra en dos días la ronda de consultas para agilizar la investidura

El Rey concentrará en dos días, los próximos martes y miércoles, la ronda de consultas con los líderes de los partidos a fin de agilizar la investidura. Después decidirá si propone a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. El martes, además, el PSOE mantendrá su tercera reunión con ERC, cuya abstención es imprescindible para que el aspirante obtenga la confianza del Congreso y los socialistas y Unidas Podemos puedan compartir el Gobierno.

Aunque Felipe VI proponga a Sánchez el miércoles, ese día no se sabrá aún la fecha del debate de investidura, y se sigue especulando si será antes o después de Navidad. La primera opción sigue siendo posible pero poco probable, por lo ajustado del calendario.

El presidente del Gobierno en funciones será el último en acudir a las consultas con el monarca, el miércoles a las 18.15 horas, después de dos jornadas maratonianas que comenzarán el martes a las 09.30 horas, con Isidro Martínez Oblanca, de Foro.

Pero, mientras se sucedan las reuniones en la Zarzuela ese martes, la tercera cita negociadora entre el PSOE y ERC -que declinó acudir a las consultas- determinará al rumbo de la investidura.

Sobre esas negociaciones con Esquerra habló ayer el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quién con ánimo de ayudar al PSOE tras el malestar aireado el miércoles por los republicanos por unas declaraciones de Sánchez, afirmó que "solo faltaría" que el diálogo con ERC obligara a salirse de los límites de las leyes.

Iglesias envió un mensaje conciliador a los independentistas, al señalar que es la formación política "llamada" a ganar las elecciones en Cataluña, presidir la Generalitat y, en consecuencia, a "dirigir el diálogo" del Govern con el Gobierno. Lo que, añadió, le gustaría.

Aparte, el líder de Podemos subrayó que "el bloque de la moción de censura", en el que incluyó a ERC, PNV y EH Bildu -y que en junio de 2018 derribó a Mariano Rajoy y aupó a Sánchez a la Presidencia del Gobierno-, "está llamado a asumir la responsabilidad de la dirección del Estado".

Entre tanto, al día siguiente de reunirse con el PSOE, la portavoz de Junts per Catalunya (JxC) en el Congreso, Laura Borràs, advirtió que si no cuentan con su partido, no será posible encontrar una "solución" al conflicto catalán.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Mario Garcés, exigió a Sánchez que no cometa "la gran felonía" de "romper" la Constitución, negociando con el independentismo, ni la "gran hipocresía" de defender hoy la Carta Magna cuando están "negociando la ruptura de España".

El BNG no irá

El diputado del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, anunció ayer que no acudirá a la ronda de consultas del Rey con los partidos políticos de cara a la investidura del presidente del Gobierno.

"Esta decisión no solo parte de la profunda convicción republicana y soberanista del BNG, sino también de la evaluación muy negativa que hace del papel de la Monarquía y la figura del Rey están desempeñando en el contexto actual", apuntó la Ejecutiva Nacional de la formación nacionalista a través de un comunicado.

El BNG entiende que, en un momento "de profunda involución democrática en el Estado, en el que se están poniendo en cuestión derechos fundamentales y libertades públicas", el Rey "asumió un rol determinante, especialmente contra las naciones sin Estado y contra el ejercicio de derechos colectivos como la autodeterminación".

"Resulta cada vez más injustificable el mantenimiento de una institución anacrónica como la monarquía, incompatible con un sistema que se diga democrático, en el que la Jefatura del Estado debe ser elegida por los ciudadanos", razonó.