La portavoz de JxCat asegura que no se llevó "ni un céntimo de dinero público"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, asegura que no se ha embolsado "ni un céntimo de dinero público". La parlamentaria se defiende así después de que la Fiscalía solicitase al Tribunal Supremo abrirle una investigación por presuntas irregularidades en 18 contratos cuando estaba al frente de la Institución de les Letras Catalanas (ILC).

"Yo sé lo que he hecho, y no me he embolsado ni un céntimo de dinero público como se quiere hacer ver. Las personas que han trabajado conmigo han trabajado con honestidad, han hecho el trabajo bien hecho", afirmó ayer Borràs en una entrevista radiofónica.

Borràs asegura que no tiene "ninguna notificación sobre el escrito" del fiscal y reclama la "nulidad de un procedimiento que tiene una motivación política" . La portavoz en el Congreso de JxCat considera que se trata de "una investigación prospectiva" que vulnera sus derechos.