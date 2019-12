La Junta de la prisión, favorable a dar a Urdangarin un permiso navideño

Iñaki Urdangarin está más cerca de disfrutar de un permiso navideño de cuatro días después de que la Junta de Tratamiento de la prisión de Brieva haya dado su conformidad a que se acoja a ese beneficio penitenciario. El marido de la infanta Cristina cumplió ya una cuarta parte de la condena de cinco años y 10 meses de prisión por el "caso Nos" y solicitó abandonar la cárcel durante siete días, la máxima duración de las salidas que puede solicitar, aunque la Junta redujo su pretensión a cuatro jornadas. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León tiene ahora, tras la resolución favorable de la Junta de Tratamiento, la última palabra sobre su licencia para disfrutar de un permiso en fechas próximas.

El cuñado del Rey ingresó en el centro penitenciario para mujeres de Breva, a 10 kilómetros de la capital onubense, el 18 de junio de 2018. Con su clasificación actual, Urdangarin tiene derecho a disfrutar de un total de 36 días al año fuera de la cárcel, con un tope máximo de siete días de duración por cada permiso.

Voluntariado

El pasado septiembre, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León concedió al marido de la infanta Cristina salir dos días la semana, durante ocho horas en cada ocasión, para realizar una labor de voluntariado en el centro Don Orione, de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El fiscal recurrió la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, al entender que el precepto que sustentaba la petición de Urdangarin para hacer voluntariado no resultaba de aplicación al no cumplir los requisitos legales, puesto que el recluso no había cumplido la cuarta parte de la condena.

La Audiencia de Ávila rechazó el recurso del Ministerio Público y resolvió que el artículo legal con el que justificaba su rechazo establece únicamente dos presupuestos para que un interno clasificado en segundo grado pueda acceder a la ejecución de programas especializados: que tenga un perfil de baja peligrosidad social y que no ofrezca riesgos de quebrantamiento de condena.