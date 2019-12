Rajoy revela que pensaba mantener el 155 aunque Puigdemont renunciase a la DUI

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desvela en su libro de memorias 'Una España mejor' (Plaza y Janés), que sale a la venta la próxima semana, que tenía intención de aplicar el artículo 155 de la Constitución aunque Puigdemont hubiese convocado elecciones y renunciado a la declaración unilateral de independencia (DUI).

"No veía ninguna razón para dejar en suspenso una decisión que no era fruto de ningún arrebato, sino consecuencias de semanas de estudio y de muy sólidos argumentos jurídicos y políticos. Antes de llegar a aplicar aquel precepto constitucional nos habíamos cargado de razones y estas no desaparecían por el hecho de que Puigdemont convocara elecciones; la independencia seguía declarada", sostiene Rajoy en un extracto de su libro, avanzado este sábado por 'El Confidencial'.

En otro momento del libro, el expresidente comenta una reunión en la Moncloa el 11 de enero de 2017 con Puigdemont. En esa cita, Rajoy llegó a preguntar al entonces presidente de la Generalitat si realmente pensaba que él iba a autorizar algún referéndum. "Todavía hoy me produce perplejidad su respuesta: 'No lo vas a autorizar, porque, además, no puedes'. Aquello no era una broma. Su sentido del humor no daba para tanto. Ante tamaña desfachatez cómo podía seguir intentando hacer entrar en razón a quien deliberadamente había decidido ignorar la realidad y la ley. ¿Cómo argumentar contra aquella obstinada cerrazón? Aquello era nuevo para mí a pesar de los casi 40 años que llevaba en política", afirma el exlíder del PP.

Rajoy defiende además que dio una respuesta política "inédita, contundente y plenamente democrática" al desafío catalán. "Nadie puede sostener que no hubo respuesta política cuando se cesó a un Gobierno en pleno", asevera el expresidente pontevedrés.