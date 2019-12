El PSOE se verá el martes con JxC, una hora antes de su segunda reunión con ERC

Delegaciones de JxC, la formación del huido expresidente catalán Carles Puigdemont, y del PSOE se reunirán el martes para hablar sobre la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. Los equipos negociadores estarán formados por la portavoz de JxC en el Congreso, Laura Borràs, y la diputada nacional de JxC Míriam Nogueras. Por el PSOE acudirá su "número dos" y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra.

La reunión, que será la primera entre los dos grupos desde las elecciones del 10N, se celebrará a las cuatro de la tarde en el Congreso. Una hora después, socialistas y ERC se reunirán por segunda vez, después de haberlo hecho el pasado jueves. ERC se mantiene situada en el no a la investidura de Sánchez, aunque está abierta a la abstención a cambio de una mesa de negociación sobre la crisis catalana sin líneas rojas.

Una toma de contacto esta, a la que según los republicanos el PSOE se mostró "receptivo", aunque le ha pedido "movimientos explícitos" que demuestren que "van en serio".

Ayer mismo, el presidente del grupo de ERC en el Parlament y vicesecretario de comunicación, Sergi Sabrià, aseguró que su formación no tiene "ningún tipo de prisa" en llegar a un acuerdo con el PSOE y señaló que "nadie podrá responsabilizar a ERC" de unas terceras elecciones. "Lo fundamental son los acuerdos, no el calendario. No tenemos ningún tipo de prisa. Si no hay acuerdos nadie podrá responsabilizar a ERC de unas terceras elecciones", ha afirmado.

Lo que sí ha criticado Sabrià es que las negociaciones con el PSOE vayan acompañadas -ha dicho- "de represión", ya que, según sus palabras, "no es de recibo" que mientras negocian "el Tribunal de Cuentas, el tribunal más politizado de España, esté persiguiendo a 29 catalanes por su supuesta participación en el 1-O".

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 28 de enero al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, entre otros, para fijar la liquidación provisional de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O de 2017.