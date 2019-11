El PSOE se reúne hoy con ERC pero avisa de que no hablará de autodeterminación

El PSOE acude hoy a la primera reunión negociadora con ERC con la advertencia de que no hablará de autodeterminación. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue taxativa: del derecho a la autodeterminación el PSOE "ni habla ni participa" porque no está en la Constitución, "no existe" y "no tiene fundamento". Por esta razón, agregó, el Ejecutivo en funciones estudia ya el recurso contra la resolución del Parlamento catalán que el martes volvió a defender el derecho a la autodeterminación y la reprobación de la monarquía.

Dicho lo cual Calvo mostró la disposición del Gobierno a hablar con ERC de "cómo Cataluña está en el marco constitucional de nuestro país". Es decir: "Podemos hablar del Título VIII de la Constitución, de un país que tiene diversidad territorial, esto que tanto trabajo les cuesta a las derechas, por eso seguramente no tienen apoyos electorales ya ninguna en los territorios con identidad histórica".

"¿Podemos hablar de cómo Cataluña está en el marco constitucional de nuestro país? Obviamente. Exactamente igual que tendremos que hablar con otras autonomías", indicó Calvo, recordando la reforma pendiente del Estatuto de Guernica. "Es que forma parte de la normalidad de nuestro país", agregó. Otra cosa, según Calvo, es que "las derechas, y particularmente su radicalización lleven las cosas al extremo prácticamente imposible de la política de este país incluso saltándose el marco constitucional cuando hablan".

Declaraciones que fueron muy bien recibidas por el PNV. "Va en la buena dirección, es una necesidad objetiva", celebró el presidente del partido, Andoni Ortuzar, quien no se privó de advertir a ERC que "existe una posibilidad de recentralización, de vuelta al pasado, a través de una unión de las derechas con el PSOE". Ortuzar recomendaba así a ERC que no bloquee la investidura, sustentada en el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos (UP) que no fue posible en julio.

El 97% de los 134.760 inscritos de Podemos avalan que el partido gobierne en coalición con los socialistas. Según datos de Podemos, 130.150 votaron "sí" (96,8%), 4.244 "no" (el 3,16%) y 366 (el 0,27%) se abstuvieron. Tras al abrumador apoyo recibido al preacuerdo firmado por Sánchez e Iglesias, la portavoz de UP en el Congreso, Irene Montero, reivindicó un papel de "contención" para el partido: "Nos toca esa posición de trabajo discreto de calmar los ánimos", porque en el conflicto catalán "las sobreactuaciones a menudo" han agravado los problemas. Unidas Podemos ha decidido "bajar el tono" para "intentar facilitar las condiciones de ese diálogo", avanzó la portavoz parlamentaria de la formación morada.

Roce de Torra y Aragonès

Sin embargo, las negociaciones que arrancan hoy provocaron un primer roce entre el presidente catalán, Joaquim Torra, y su número dos, Pere Aragonès (ERC). Torra exigió estar en la mesa de diálogo entre ejecutivos que Esquerra acepta que se constituya tras la investidura, pero Aragonés dijo, sin descartarlo, que "tampoco es necesario", porque dependerá del rango del representante que envíe el Ejecutivo central. A lo que el Govern respondió con la exigencia de que a la mesa se sienten Torra y Sánchez.