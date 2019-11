Ortega Smith, reprobado con el voto en contra del PP

El pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó ayer reprobar al portavoz del grupo municipal de Vox y secretario general del partido, Javier Ortega Smith, por su "falta de respeto a las víctimas de la violencia de género". Pese al rechazo del PP, la iniciativa socialista salió adelante con los votos de PSOE, Más Madrid y Ciudadanos. El alcalde, el popular José Luis Martínez-Almeida justificó el voto en contra de su grupo por considerar que la reprobación sienta "un precedente peligrosísimo" y pone en juego "la libertad de expresión". "Por detestables que nos pudieran parecer las palabras no significa que no estén amparadas en la Constitución", sostuvo Almeida. "Me importa un bledo", replicó Ortega Smith a la decisión del pleno.