El decreto digital retrata las diferencias de PSOE y ERC antes de reunirse

El paso por el Congreso del decreto ley de la administración digital ha retratado este miércoles las diferencias que el PSOE y ERC mantienen sobre la situación de Cataluña, el asunto principal de la primera reunión que tendrán mañana para negociar la investidura de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, también ha marcado distancias; según ha declarado este miércoles a los medios, "el derecho a la autodeterminación no existe".

El Congreso ha acogido la penúltima sesión de la Diputación Permanente antes de que se constituyan las Cortes de la próxima legislatura, la XIV, el próximo 3 de diciembre. Ha visto cinco puntos, un proyecto de ley y cuatro decretos leyes, entre ellos uno especialmente controvertido.

El decreto sobre la administración digital que el Consejo de Ministros aprobó apenas unos días antes de que arrancara la campaña electoral del 10N ha provocado un debate intento en el Congreso, enconado en distintas fases, y una votación significativa, pues ha sido convalidado (avalado) gracias al voto a favor del PSOE, del PP y de Cs.

Esta amplia mayoría, 50 votos a favor, ha dejado muy atrás al bloque contrario al contenido del decreto, 10 votos, entre ellos los de ERC. Unidas Podemos, socio del PSOE en el futuro Gobierno de coalición, si es que sale adelante la investidura de Sánchez, se ha abstenido.

La seguridad digital es el ámbito que abarca un decreto ley que, entre otras medidas, permite al Gobierno actuar con urgencia contra páginas web vinculadas al independentismo.

Por ejemplo, Identicat, el proyecto de identidad digital soberana que la Generalitat activó el pasado mes de septiembre, queda afectado por la iniciativa del Gobierno de Sánchez, aún en funciones. "Republica.cat", cuyo servidor está localizado fuera de la UE, también.

Calvo, en las declaraciones hechas a la prensa en el Congreso, ha explicado otra vez que el decreto sitúa a España en un nivel comparable al de otros países europeos, dotados de una legislación similar. La protección de los derechos de los ciudadanos en internet es la premisa.

Pero ERC ha dejado claro que no comparte esta visión. Su diputada Montserrat Bassa ha pedido al PSOE que retire el decreto ya no por la investidura de Sánchez, sino por "pura democracia", y ha advertido al Partido Socialista de que "no habrá estabilidad mientras no se aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política".

En un contexto como el actual, dicho decreto es "una ofensiva" del Estado a Cataluña y traza "un peligroso sendero por el que han transitado no pocos regímenes autoritarios".

El contexto actual lo define en gran medida la reunión que este jueves tendrán en el Congreso los equipos negociadores que el PSOE y ERC han diseñado para facilitar la investidura de Sánchez, aunque con una serie de condiciones por parte de cada uno.

Esquerra, con el aval de su militancia, pide crear una mesa de negociación sobre el "conflicto político" de Cataluña y darle contenido, calendario y garantía de cumplimiento.

El PSOE hace hincapié en que sólo hablará de lo que quepa en la Constitución. Como ha asegurado Calvo este miércoles, "el derecho a la autodeterminación" de Cataluña no está dentro de la Constitución.

Además, la vicepresidenta ha puesto énfasis en recordar que esa negociación del Gobierno central con el Gobierno catalán ya existe y ya cuenta con un cauce legal: se encuentra en la comisión bilateral con la que ambas administraciones dirimen sus diferencias competenciales.

Pese al rechazo de ERC al decreto de seguridad digital del Gobierno y a pesar del rechazo del PSOE al derecho a la autodeterminación, los negociadores socialistas acudirán a la reunión de mañana con "ánimo y esperanza", en palabras de la portavoz parlamentaria e integrante de ese equipo negociador, Adriana Lastra.

No comparte ese ánimo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para quien urge abrir un "diálogo serio y con contenido" entre Ejecutivos, es decir, entre la Generalitat y el Gobierno.

Eso pasa, ha remarcado, por que Sánchez y él hablen. "Basta de fotos, no queremos más fotos con flores", ha subrayado en un guiño a la puesta en escena de la reunión que tuvieron en Pedralbes hace un año.

Su vicepresidente, Pere Aragonès, sin embargo, no ve necesaria la participación de Torra en esa mesa que quiere su partido, ERC, si Sánchez no se integra en ella; no obstante, no la ha descartado en un futuro.

A 24 horas de la reunión del PSOE con Esquerra, la presión del PP y de Cs no cesa. La portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al presidente en funciones de "amnistiar" políticamente a Oriol Junqueras con el encuentro de este jueves. En la formación "naranja" piden "cordura" a Sánchez.