Un exdiputado ruso admite que se reunió en Moscú con un emisario de Puigdemont

Un exdiputado ruso apellidado Markov reconoce que se reunió en Moscú con un enviado del expresidente catalán Carles Puigdemont y que en el otoño de 2017, en pleno procés, Rusia envió agentes secretos a Cataluña, según una información de RTVE.

Markov admitió al equipo de la televisión pública en la capital rusa que se reunió en al menos en dos ocasiones en Moscú con Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC y presidente de la Fundación Catmon, investigado por el desvío de fondos públicos al procés.

El sumario recoge una conversación en la que un día antes de la declaración unilateral de independencia Terradellas y Puigdemont hablan sobre el presidente ruso. El presidente de Catmon le informa de que a las cinco iría un emisario de Putin y le pide que les reciba. Sin embargo, Puigdemont le responde que no puede porque tiene una comparecencia.

En esas conversaciones, el exdiputado ruso asegura que Terradellas le preguntó, como enviado de Puigdemont, si Rusia apoyaría la declaración de independencia en Cataluña y que, a cambio, le ofreció que la futura república catalana reconociera a Crimea como parte de Rusia.

Markov explicó que en el otoño de 2017, en pleno procés, enviaron agentes secretos a Cataluña. El exdiputado lo enmarca dentro de la normalidad. En noviembre de aquel año, el Gobierno de Rajoy ya alertó de la injerencia rusa tras el 1 de octubre. Según la información de RTVE fuentes policiales de los servicios de inteligencia tenían constancia de que hackers rusos intentaban desestabilizar la situación política en España.

Celaá

La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, dijo que el Gobierno no tiene ninguna información sobre la supuesta presencia de un agente ruso en Cataluña. "Como Borrell, nosotros no tenemos ninguna noticia", señaló Celaá, tras el Consejo de Ministros, aludiendo a que horas antes el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, dijo que él no tenía "la más remota idea" sobre este asunto y se preguntó si el autor de la noticia tenía información privilegiada.